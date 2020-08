Lietuva varētu nonākt Covid-19 vairāk skarto valstu sarakstā. Premjers Kariņš par situāciju Lietuvā

Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Papildināts plkst.17.30.

Valdība rīt, 25.augustā, varētu pārspriest jautājumu par Lietuvas iespējamu iekļaušanu Covid-19 vairāk skarto valstu sarakstā, pirmdien pēc koalīcijas sanāksmēs mediju pārstāvjiem atzina premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš informēja, ka valdība rīt uzklausīs Iekšlietu ministrijas (IeM) ziņojumu par valsts robežu uzraudzību Covid-19 apstākļos.

Lūgts komentēt straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu Lietuvā un iespējamu Latvijas rīcību, šai kaimiņvalstij, iespējams, nonākot tā dēvēto “dzelteno” vai “sarkano” valstu sarakstā, Kariņš atzina, ka viņš katru dienu seko līdzi situācijai ar Covid-19 saslimstības rādītājiem dažādās Eiropas Savienības valstīs.

Premjers norādīja, ka viņu vairāk satrauc situācija Latvijas kaimiņvalstīs, piebilstot, ka Lietuvā saslimstības ar Covid-19 rādītāji ir ar augšupejošu tendenci.

“Patlaban ir noteikta kārtība, kas jāievēro ieceļojot no “dzeltenās” vai “sarkanās” valsts – ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Rīt IeM ziņos, kā uzraugam ārējās robežas, un rīt attiecīgi šis jautājums tiks uzdots – ja Lietuvā rādītāji iet uz augšu, kā mēs atbilstoši rīkosimies,” stāstīja Kariņš, piebilstot, ka līdz šim valdība nav skatījusi jautājumi par situāciju Lietuvā.

Jau ziņots, ka Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta 38 cilvēkiem un apstiprināts vēl viens nāves gadījums ar tā izraisīto slimību Covid-19, pirmdien paziņojusi Veselības ministrija.

Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta kopumā 2673 cilvēkiem. Slimnīcās pašlaik ārstējas 37 inficētie, pieci no viņiem atrodas reanimācijas vai intensīvās terapijas nodaļās, plaušu mākslīgā ventilācija nepieciešama vienam cilvēkiem, skābekļa maskas – 19 cilvēkiem. 1766 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās, liecina Nacionālā sabiedrības veselības centra publiskotie dati.

Straujš inficēšanās skaita pieaugums ar Covid-19 Lietuvā ir vērojams no jūlija beigām. No 1.līdz 23.augustam Lietuvā ir reģistrēti 563 jauni inficēšanās gadījumi, kas veido 21% jeb piekto daļu no kopumā valstī reģistrētajiem inficēšanās gadījumiem ar Covid-19.

Saskaņā ar Eiropas Slimības profilakses un kontroles centra apkopotajiem datiem kumulatīvais 14 dienu inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 24.augustā Lietuvā ir sasniedzis 13,7. Tas ir augstākais rādītājs kopš aprīļa.

Latvijā 14 dienu pašizolācija ir jāievēro iebraucot no valstīm, kurās kumulatīvais 14 dienu inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 16.