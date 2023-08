Foto: AP/Scanpix/LETA

Lietuva: Vērojama "Vagner" šķelšanās, algotņu aizbraukšana no Baltkrievijas uz Krieviju







Pēc “Vagner” līdera Jevgeņija Prigožina nāves algotņu grupējumā vērojama nepārprotama šķelšanās un tā kaujinieki no Baltkrievijas dodas uz Krieviju, piektdien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks.

Viņš drošības situāciju uz robežas ar Baltkrieviju un reģionā kopumā raksturoja kā “stabili nestabilu”.

Žurnālistiem Salčininku rajonā Baltkrievijas pievārtē Anušausks sacīja, ka informācija par “Vagner” rīcību Baltkrievijā joprojām ir uzskatāma par jaunu un drīzumā varētu nonākt arī Lietuvas rīcībā, tomēr “jau tagad ir redzamas pārmaiņas, redzam fragmentāciju, redzam mēģinājumus no Baltkrievijas doties uz Krieviju”.

“Notiek visādas lietas,” piebilda ministrs.

“Mēs rūpīgi sekojam līdzi situācijai un saņemam informāciju ne tikai no mūsu institūcijām, ne tikai no Otrā izmeklēšanas departamenta [militārā izlūkdienesta], bet arī no mūsu partneriem,” klāstīja Anušausks.

Lietuvas aizsardzības ministrs atteicās prognozēt turpmāko “Vagner” likteni, sakot, ka “ikvienu prigožinu aizstās jauns prigožins”. “Vietu vienkārši var ieņemt citi cilvēki, kas ir citādi saistīti ar Krievijas Aizsardzības ministriju,” pieļāva Anušausks, vienlaikus uzsverot, ka, neskatoties uz “Vagner” klātbūtnes bīstamību, “vispārējo drošības situāciju nosaka karš Ukrainā un visas citas ar to saistītās darbības”.

Jau vēstīts, ka trešdien Krievijas Tveras apgabalā nogāzās Prigožina privātā lidmašīna “Embraer” ar septiņiem pasažieriem un trim apkalpes locekļiem, un viņi visi gāja bojā. Starp pasažieriem bijis Prigožins un vairāki “Vagner” komandieri.

Lidmašīnas avārija, par kuras iemesliem skaidrības pagaidām nav, notika tieši divus mēnešus pēc tam, kad “Vagner” algotņi Prigožina vadībā sarīkoja dumpi un devās uz Maskavu, apstājoties vien pāris simtu kilometru attālumā no Krievijas galvaspilsētas.

























