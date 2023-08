VIDEO. Vagneriešus aicina doties uz Maskavu. Drošību un cienīgus apstākļus garantēs tiem, kas pāriet ukraiņu pusē

Krievu Brīvprātīgo Korpuss (RDK), kas cīnās Ukrainas pusē pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīmu, ceturtdien ierakstīja videouzrunu algotņu grupējuma “Vagner” kaujiniekiem, aicinot pāriet RDK pusē un kopīgi doties jaunā gājienā uz Maskavu. RDK publiskoja šo aicinājumu savā “Telegram” kanālā.

“Mēs vēršamies pie “Vagner” kaujiniekiem, kuriem vārdi “uzticība” un “gods” vēl arvien ir ar jēgu un nozīmi. Neraugoties uz visu, vakar tika ciniski sodīti ar nāvi jūsu komandieri un tēvs dibinātājs. Tas, ka viņus nogalināja pēc Krievijas varas augstākā ešelona pārstāvju rīkojuma, ir acīmredzams katram. Tāpēc jums tagad ir sarežģīta, bet diezgan loģiska izvēle: vai nu nostāties Krievijas Aizsardzības ministrijas steliņģī kalpot jūsu komandieru slepkavām, vai saglabāt savu godu un atriebties viņu bendēm, pārejot Ukrainas pusē,” teikts videouzrunā.

⚡⚡⚡ BREAKING ⚡⚡⚡

👀 The commander of the RVC turned to the Wagner Group mercenaries with a proposal to arrange a new march on Moscow, but this time to the bitter end! pic.twitter.com/H7EDsVKNyH

