“Prigožins jau nav jaunkundze, lai katram patiktu vai nepatiktu…” Slaidiņš komentē Prigožina bojāeju aviokatastrofā

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītāji bija ļoti ieinteresēti uzzināt NBS majora, Zemessardzes štāba virsnieka Jāņa Slaidiņa domas par pēkšņo “Vagner” kaujinieku grupas vadītāja Jevgēņija Prigožina bojāeju aviokatastrofā šo trešdien, 23.augustā. “Es viņu nepazinu,” smejot sacīja Slaidiņš. Skatītāji vēlējās zināt Slaidiņa domas par to, vai Prigožins “tiešām ir beigts, un ir beigta tā visa viņa militārā elite?”

“Es to nevaru apgalvot, ka viņš ir nostīvināts ar visu eliti, nu, tiešām…Es tikai to informāciju, kas man ir no atklātiem informācijas avotiem varu teikt. Pats “Vagner”‘ saka: jā, tas ir bijis, tagad it kā identificēts, tiešām ir…Vāgnerieši dumpojas, ies uz Maskavu. ASV saka, tas ir normāli – tā tam vajadzēja būt, kas to lai zina…Bet man, teiksim, kas tomēr vairāk liecina par labu, ka viņš tomēr ir Kobzona koncertā, ka tomēr tur bija gandrīz visa šī te elite,” tā komentēja Slaidiņš.

Tāpat skatītāji vēlējās zināt, kādēļ ar Prigožinu neizrēķinājās uzreiz pēc “Vagner” sarīkotā dumpja Maskavā, kas notika šā gada 23. un 24.jūnijā? Kāpēc Prigožinam ļāva “divus mēnešus lidināties uz Āfriku” un veidot “Vagner” bāzes Baltkrievijā? NBS majors Slaidiņš to komentēja, sakot: “Mēs zinām, ka Lavrovs [Sergejs Lavrovs – red.] bija biežs viesis Āfrikā, iespējams, tur tikas kas runāts, kāda tā darbība būs tālāk…Iespējams, kaut kas nesagāja kopā…Otrkārt, Putinam patīk šie sakrālie datumi – 23.augusts un 23.jūnijs. Divi mēneši pagājuši. Tur varētu veselu grāmatu sarakstīt par šo! Kāda ir patiesība, to mēs zināsim kaut kad kādreiz vai vispār neuzzināsim, kas ir bijis.”

Cik ir liela iespējamība, ka to pavēli nav devis Krievijas prezidents Putins, bet gan “siloviki“, kuriem nepatika “Vagner” un Prigožina darbība? “Prigožins jau nav jaunkundze, lai katram patiktu vai nepatiktu. Viņš tomēr pildīja Kremļa uzdevumus, viņš bija, var teikt, Putina uzticamības persona un “Vagner” darbojās tikai un vienīgi Kremļa interesēs. Bet tas, ka tur vēlāk kaut kas nebija…Nu, tās arī ir spekulācijas,” tā TV24 raidījumā uzsvēra Slaidiņš.

NBS majors atgādināja vienu interviju ar Putinu, kas notikusi apmēram pusgadu atpakaļ. “Viņam uzprasīja – jūs mākat piedot? Esat gatavs? Viņš saka: jā, bet es nepiedodu nodevību – vienīgais, ko es nevaru… Tas arī ir, ko te varētu pievilkt klāt pie šī notikuma,” pieļāva Slaidiņš.

Irony. The passport said he was born in the #Tver region, where the plane may have been shot down.#Wagner #Prigozhin #Russian #RussiaIsATerroristState #RussiaIsLosing #RussianArmy #RussiaCivilWar #UkraineRussiaWar #UkraineWillWin #Ukraine️ pic.twitter.com/xQylJofBHw

— Prosto Luntick (@Prosto_Luntick) August 23, 2023