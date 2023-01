Slaidiņš par gāzes vada eksploziju Lietuvā: Neticu nejaušībām Ieteikt







Lietuvas Pasvales rajonā piektdien eksplodējis uzņēmuma “Amber Grid” apkalpotais maģistrālais gāzes vads, pa kuru gāze tiek transportēta arī uz Latviju, vēsta lietuviešu ziņu vietnes “Delfi.lt” un “15min.lt”.

Policija ziņas par sprādzienu, kura rezultātā gaisā pacēlies apmēram 50 metrus augsts uguns stabs, saņēmusi plkst.16.57.

Šobrīd notikuma vietā strādā vairākas ugunsdzēsēju un glābēju brigādes.

Kā no notikuma vietas ziņo Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas LRT žurnālisti, liesma, kas paceļas no bojātā gāzes vada, redzama no 17 kilometru liela attāluma.

Notikuma vietu norobežojusi policija. Slēgts lielceļa Šauļi-Pasvale posms, un saņemtas ziņas, ka Valakēlas ciems, kas atrodas aptuveni četrus kilometrus uz rietumiem no Pasvales un kurā mīt aptuveni 250 cilvēki, tiek evakuēts.

Sprādziens noticis nepilnu kilometru no ciemata.

Lietuvas gāzes pārvades sistēmas operators “Amber Grid” par notikušo informējis valdību.

Avārijā cietušais gāzes vads tiek izmantots Lietuvas ziemeļdaļas apgādei un gāzes transportēšanai uz Latviju.

Sprādzienā cietis augstspiediena gāzes vads, bet tam blakus esošais zemspiediena vads, pa kuru tiek apgādāti Pasvales rajona patērētāji, nav cietis.

Vietējās amatpersonas informējušas, ka gāzes plūsma pa bojāto augstspiediena vadu pēc avārijas nekavējoties apturēta, un atzinušas, ka tas sagādās neērtības Latvijai.

Avārijas cēloņi pagaidām nav zināmi, taču vietējie stāsta, ka dienā netālu no avārijas vietas notikuši kaut kādi darbi..

Saskaņā ar sākotnējām ziņām cietušo nav.