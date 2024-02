Lietuvieši atcēluši LP koncertu. Viņus sadusmojis amerikāņu dziedātājas tērps Krievijas karoga krāsās

Kauņas “Žalgiris” arēna otrdien, 27.februārī, paziņoja, ka atcēlusi paredzēto LP koncertu pēc tam, kad amerikāņu dziedātāja sociālajā tīklā publicēja videoierakstu, kurā viņa bija tērpusies hūdijā ar Krievijas karoga krāsām. Ekerānuzņēmums no soctīkla “X” video.

Kauņas “Žalgiris” arēna otrdien paziņoja, ka atcēlusi nākamnedēļ paredzēto LP koncertu pēc tam, kad amerikāņu dziedātāja sociālajā tīklā publicēja videoierakstu, kurā viņa bija tērpusies hūdijā ar Krievijas karoga krāsām.

“”Žalgiris” arēna atceļ ASV dziedātājas LP koncertu,” ierakstīts arēnas profilā sociālajā tīklā “Facebook”. Koncerts bija paredzēts pirmdien, 4.martā.

LP, īstajā vārdā Laura Pergolici, pirmdien sociālajā tīklā “Instagram” ievietoja video, kurā viņa redzama hūdijā ar Krievijas karoga krāsām un uzrakstu “LP Russia official”. Dziedātāja video paskaidroja, ka hūdijs esot dāvana no faniem Krievijā, kā arī arī parādīja kartīti, kas datēta ar 24.februāri, kad apritēja otrā gadadiena kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Uz kartītes LP fane Krievijā raksta, ka viņa šo hūdiju glabājusi kopš 2020.gada, kad koronavīrusa pandēmijas dēļ nav varējusi to pasniegt dziedātājai.

Šis video Lietuvā sociālajos tīklos izraisīja sašutumu un aicinājumus boikotēt koncertu Kauņā vai to atcelt.

Vēlāk LP šo video izdzēsa un ievietoja citu vēstījumu: “Esmu tik lepna un pateicīga, ka man ir fani visur pasaulē, un es zinu, ka Baltijas valstīs ir daudz ukraiņu bēgļu, un vēlos, lai mani ukraiņu draugi zinātu, cik ļoti jūs atbalstu. Esmu vienmēr jūs atbalstījusi un mīlu jūs.”

“Žalgiris” arēnas pasākumu organizēšanas vadītājs Mants Vedricks paziņojumā norādīja, ka arēnai “ir skaidra pilsoniskā un vērtību pozīcija – mēs stingri atbalstām Ukrainu”.

“Kopā ar pasākuma organizatoriem mēs kopš vakardienas skaidrojām situāciju. Tomēr, kā vakar paziņojām sociālajos tīklos, mūsu nostāja paliek stingra – koncerts ir jāatceļ,” uzsvēra Vedricks.

“Pēc tam, kad fakti apstiprinājās, mēs ar pasākuma organizatoriem “Medusa Concert” esam pieņēmuši kopīgu lēmumu atcelt koncertu. Ar šo lēmumu vēlamies pievērst gan LP, gan citu mākslinieku, kas plāno pasākumus Lietuvā, uzmanību tam, ka mēs necietīsim atbalsta vēstījumus agresorvalstij,” viņš norādīja.

Vedricks piebilda, ka arēna “pauž nožēlu par radušos situāciju”, atzīstot, ka organizatori “arī saskaras ar zaudējumiem”.

“Medusa Concert” vadītājs Remiģijus Knabiks pavēstīja, ka organizatori sazinājās ar LP menedžmentu saistībā ar dziedātājas “neviennozīmīgo video”, tiklīdz tas pirmdienas vakarā parādījās “Instagram”.

“Mēs vēlamies uzsvērt, ka (..) “Medusa Concert” stingri nosoda Krievijas agresiju un vienmēr ir atbalstījusi, atbalsta un atbalstīs Ukrainu,” norādīja Knabiks.

“Visi mūsu aģentūras darbinieki, tāpat kā visa Lietuva, no visas sirds atbalsta kara plosīto valsti un tās varoņus, tāpēc internetā izplatītais video mūs ir samulsinājis un sadusmojis, tāpat kā citus Lietuvas iedzīvotājus,” viņš piebilda.

Vairākas stundas pirms tam gan viņš portālam tv3.lt teica, ka koncerta atcelšanai neesot pamata, norādot, ka dziedātājas rīcība bijusi “nelaikā un nevietā”, taču amerikāņi esot “atrauti no mūsu situācijas un nesaprot to”.

Organizatori sola drīzumā sniegt informāciju, kā atgūt naudu par biļetēm.

Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā LP vairākkārt paudusi atbalstu Ukrainai, uz skatuves demonstrējot Ukrainas karogu.

LP ir koncertējusi Rīgā 2017. un 2022.gadā.

