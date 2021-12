Tukšā iepakojuma depozītu sistēma darbojas ne tikai mūsu kaimiņvalstīs, bet arī daudzviet citur Eiropā. Vācijā depozīts tiek piemērots vienreiz lietojamam dzērienu (ūdens, alus, alkoholiskie kokteiļi un atspirdzinošie dzērieni) 0,1 līdz 3 litru iepakojumam (stikls, plastmasa, metāls). Foto: Ivars Bušmanis

Līgumu par depozīta sistēmas ieviešanu pašreiz nav noslēguši aptuveni 100 tirgotāji, kuriem tas ir obligāti Ieteikt







Pašreiz ir aptuveni 100 tirgotāji, kuru tirdzniecības vietās pēc likuma būtu obligāti jānoslēdz līgums par depozīta sistēmas ieviešanu, bet tas vēl nav izdarīts, ceturtdien preses konferencē atklāja Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vietniece Laura Anteina.

“Mēs esam saņēmuši un vērtēsim sākotnēji iesniegto sarakstu no depozīta sistēmas operatora par to, kādas vietas tur ir iekļautas,” sacīja Anteina.

Depozīta sistēmas ieviesēja SIA “Depozīta iepakojuma operators” Miks Stūrītis aģentūrai LETA sacīja, ka pašreiz noslēgti līgumi par aptuveni 1150 depozīta punktu izvietošanu tirdzniecības vietās no kopumā plānotajiem apmēram 1400. Ar nedaudz vairāk nekā 100, kuru saraktu “Depozīta sistēmas operators” ir iesniedzis Valsts vides dienestā, uzņēmumam nav izveidojusies veiksmīga komunikācija, savukārt ar aptuveni 150 līguma parakstīšana esot procesā.

Stūrītis preses konferencē sacīja, ka starp tiem tirgotājiem, kas vēl nav parakstījuši līgumu par depozīta sistēmas ieviešanu savās tirdzniecības vietās, lai arī likums to prasa, pārsvarā ir atsevišķi tirgotāji vai kādu mazumtirgotāju zīmolu ķēžu atsevišķi sadarbības partneri. Šie tirgotāji ir vai nu atteikušies sadarboties vai līguma parakstīšanu vilcina.

Vienlaikus viņš pastāstīja, ka ir tirgotāji, kuri depozīta pieņemšanas punktus savās tirdzniecības vēlas uzstādīt brīvprātīgi, lai arī likums viņiem šādu prasību neuzliek. Tādejādi tiks izveidotas vēl vairāk nekā 100 papildus depozīta pieņemšanas punkti.

Iepriekš Stūrītis bija atzinis, ka zināmākais tirgotājs, ar kuru vēl oktobra beigās nebija izveidojusies sadarbība, ir veikalu tīkls “Beta”. Tomēr, kā trešdien ceturtdien atzina Anteina, pašreiz šis veikalu tīkls atsaucies aicinājumam sadarboties un līgums tuvākajā laikā varētu tikt noslēgts.

Atbilstoši Iepakojuma likumam depozīta iepakojuma pārdevējam ir pienākums pieņemt no gala lietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā. Šī prasība attiecas uz tirgotājiem, kuru tirdzniecības zāles platība ir lielāka vai vienāda ar 300 kvadrātmetriem un tirdzniecības vieta atrodas kādā no Latvijas valstspilsētām, kā arī tirgotājiem ar zāles platību 60 kvadrātmetri vai vairāk citās administratīvajās teritorijās. Iesaistoties depozīta sistēmā, tirgotāju pienākums būs saņemt depozīta maksājumu no pircējiem, pieņemt atpakaļ izlietotos depozīta iepakojumus un attiecīgi atgriezt iepriekš veikto depozīta maksājumu.

Ja tirgotājs, kuram pēc likuma ir jāiesaistās depozīta sistēmā, to atteiksies darīt, viņam var tikt piemērots sods. Tirgotājiem valstspilsētās, kuru tirdzniecības zāles platība ir lielāka vai vienāda ar 300 kvadrātmetriem, piemērojamais sods ir 500 līdz 10 000 eiro apmērā. Tikmēr tirgotājiem citās administratīvajās teritorijās, kuru tirdzniecības zāle ir 60 vai vairāk kvadrātmetri, par atteikšanos noslēgt līgumu ar depozīta sistēmas operatoru var tikt piemērots 250 līdz 10 000 eiro apmērā, ja tirgotājs atrodas pilsētā, vai arī 100 līdz 10 000 eiro apmērā – ja ārpus pilsētām.

Stūrītis arī atgādināja – lai arī pašreiz daudzviet depozīta pieņemšanas taromāti ir uzstādīti, depozīta iepakojumus vēl nevar nodot un to varēs darīt tikai no nākamā gada 1.februāra, kad depozīta sistēma Latvijā sāks darboties. Tāpat viņš norādīja, ka būs iespējams nodot tikai to depozīta iepakojumu, uz kura būs speciāls marķējums, un arī tas tirdzniecībā būs pieejams tikai no nākamā gada 1.februāra.

2022.gada janvārī plānots uzsākt plašāku reklāmas kampaņu, lai par sistēmu informētu Latvijas iedzīvotājus, bet informāciju iespējams iegūt jau tagad jaunizveidotajā mājaslapā “depozitapunkts.lv”.

Jau vēstīts, ka depozīta sistēma Latvijā sāks darboties 2022.gada 1.februārī. Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, PET un metāla (skārdenes) bezalkoholisko, visa veida alus un citu alkoholisko (zem 6%) dzērienu iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0,1 eiro apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums būs iztukšots.

Valsts vides dienests konkursā dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu uz septiņiem gadiem nolēma uzticēt kompānijai “Depozīta iepakojuma operators”. Latvijā līdz 1.februārim plānots uzstādīt aptuveni 1400 depozīta pieņemšanas punktus.