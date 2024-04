Liniņš: Mēs gribam cīnīties ar sekām, bet neskatāmies uz cēloņiem, kādēļ cilvēkiem ir palielināta nosliece uz alkohola lietošanu Ieteikt







“Mēs ļoti daudz gribam cīnīties ar sekām, bet mēs neskatāmies uz cēloņiem, kādēļ atsevišķām cilvēku kategorijām – gan jauniešiem, gan pieaugušajiem – ir palielināta šī nosliece uz alkohola lietošanu,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauda Latvijas Alus darītāju savienības valdes priekšsēdētājs Pēteris Liniņš, diskutējot par aktuālo tematu saistībā ar plānotajiem grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā.

“Tai pašai Saeimai, valdībai būtu jāskatās arī šajā virzienā, proti, kā uzlabot šo sociālo stāvokli sabiedrībai kopumā, lai pēc iespējas mazāka būtu vēlme lietot šos grādīgos dzērienus bezatbildīgi lielos apmēros,” norādīja Liniņš. Runājot par jauniešiem, viņš uzsvēra, ka viennozīmīgi būtu “jāiegulda sporta aktivitātēs”.

Pēc Latvijas Alus darītāju savienības valdes priekšsēdētāja domām, būtu ne tikai “jāpopularizē sports”, bet arī jārada jauniešiem iespējas nodarboties ar sportu, kas iekļauj sevī infrastruktūru. “Mums nevajadzētu varbūt reizēm tik daudz koncentrēties uz pieaugušo sporta attīstību, kā to mēs nereti redzam, bet tieši ieguldīt jaunatnes sportā, jo te mēs iegūtu gan jaunus talantus, gan arī cīnītos ar to problēmu [alkoholismu], par ko šobrīd runājam,” sacīja Liniņš TV24 raidījumā “Uz līnijas”, diskutējot par plānotajiem grozījumiem Alkohola aprites likumā.

Jau vēstīts, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šogad, 26.martā, atbalstīja priekšlikumu grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz, ka alkoholiskos dzērienus būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem. Patlaban alkoholu var nopirkt personas no 18 gadu vecuma.

Vienlaikus komisija atbalstīja priekšlikumu, kas paredz izņēmuma gadījumus, lai netiktu ierobežotas pilngadīgu personu darba iespējas pārtikas aprites un sabiedriskās ēdināšanas nozarē, kā arī netiktu ietekmēta profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kurā cita starpā izglītojamam varētu tikt uzdoti arī uzdevumi saistībā ar alkoholisko dzērienu apriti.

Tāpat Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 9.aprīlī atbalstīja grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, paredzot ieviest jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus – no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18.

Alkohola tirgošanas laika ierobežojumi nebūs tieši sasaistīti ar darba dienām, brīvdienām vai svētku dienām, jo tas sarežģītu regulējumu. Tas nozīmē, ka piemēram, 1.maija brīvdienā, kas iekrīt darbadienā, alkoholu būs iespējams iegādāties līdz plkst.20. Pašlaik alkohols mazumtirdzniecībā Latvijā ir pieejams visas nedēļas dienas no plkst.8 līdz 22.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā deputāti 16.aprīlī turpinās vērtēt grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā. Sēdē piedalīsies Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts Policijas, Latvijas Ārstu biedrības, priekšlikumu iesniedzēju un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.

Sēde šodien, 16.aprīlī, norisināsies plkst.10 daļēji attālināti, videokonferences formātā, Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12.

