Lūk, kāpēc nevajadzētu steigties pirkt čarterreisa biļeti un ar ko tā patiesībā atšķiras no regulārā lidojuma 0
Plānojot ceļojumu, daudzi saskaras ar izvēli starp čarterreisu un regulāro lidojumu. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka starpība nav būtiska, jo abos gadījumos galamērķis ir viens un tas pats. Tomēr realitātē šie divi lidojumu veidi ievērojami atšķiras gan pēc to organizācijas, gan pēc piedāvātajiem nosacījumiem.
Regulārie reisi tiek veikti pēc iepriekš noteikta grafika neatkarīgi no pasažieru skaita. Aviokompānijas tos uztur kā stabilu savienojumu starp pilsētām, un tie kursē pat tad, ja lidmašīna nav pilnībā piepildīta, vēsta “Unian”.
Savukārt čarterreisi tiek organizēti pēc pieprasījuma. Tos parasti pasūta tūroperatori konkrētiem datumiem un maršrutiem, visbiežāk uz populāriem kūrortiem. Šie reisi nav pastāvīgi, un tie parādās tikai tad, kad ir pietiekams pieprasījums.
Kāpēc čarterreisi šķiet tik pievilcīgi
Viena no lielākajām čarterreisu priekšrocībām ir cena. Tie bieži vien ir ievērojami lētāki nekā regulārie lidojumi, kas padara tos ļoti pievilcīgus, īpaši atpūtas ceļojumu plānotājiem.
Ne mazāk svarīgs ir arī tiešais maršruts. Čarterreisi bieži lido bez pārsēšanās uz galamērķi, kas nozīmē īsāku ceļojuma laiku un mazāk stresa lidostās. Tas ir īpaši ērti ģimenēm vai cilvēkiem, kuri nevēlas sarežģītus pārlidojumus.
Turklāt tie mēdz lidot uz vietām, kur regulārie reisi ir reti vai vispār nepastāv. Tas paver iespējas nokļūt galamērķos, kas citādi būtu grūtāk sasniedzami.
Kur slēpjas galvenie riski?
Tomēr čarterreisiem ir arī būtiski trūkumi, par kuriem bieži vien uzzina tikai pēc biļetes iegādes. Viens no galvenajiem ir nestabils grafiks. Lidojuma laiks var mainīties pat pēdējā brīdī, un dažkārt reisi tiek pārcelti vai apvienoti ar citiem.
Vēl viena problēma ir ierobežotā pieejamība. Čartera biļetes bieži vien nevar iegādāties iepriekš, un tās galvenokārt tiek piedāvātas kā daļa no ceļojumu paketes. Tas ierobežo elastību un izvēles iespējas.
Tāpat jāņem vērā, ka šādos lidojumos komforts parasti ir vienkāršāks. Parasti pieejama tikai ekonomiskā klase, un papildu pakalpojumu klāsts ir ierobežots. Tāpat bieži vien šādi lidojumi nepiedalās aviokompāniju lojalitātes programmās, kas nozīmē, ka nevar uzkrāt bonusus vai izmantot priekšrocības.
Kā saprast, kuru variantu izvēlēties?
Ja ceļotājam svarīga ir stabilitāte un drošība, regulārais reiss būs drošāka izvēle. Tas nodrošina skaidru grafiku, lielāku elastību un bieži arī plašākas iespējas attiecībā uz pakalpojumiem.
Savukārt čarterreiss var būt labs variants tiem, kuri vēlas ietaupīt un ir gatavi pieņemt zināmu nenoteiktību. Tas īpaši attiecas uz atpūtas braucieniem, kur svarīgākais ir galamērķis, nevis pats lidojuma process.
Ko ņemt vērā pirms pirkuma?
Pirms izvēlēties čarterreisu, ir vērts rūpīgi izvērtēt savas prioritātes. Ja svarīgs ir laiks, precizitāte un mierīgs ceļojums, labāk dot priekšroku regulārajam reisam.
Ja galvenais ir cena un iespēja lidot tieši uz galamērķi, čarterreiss var būt pieņemams risinājums, taču jābūt gatavam iespējamām izmaiņām un kompromisiem.