Šo apģērba gabalu nekad nevajadzētu vilkt lidojuma laikā – stjuarte atklāj ceļotāju lielāko kļūdu
Ceļojot ar lidmašīnu, daudzi pievērš uzmanību tikai biļetēm un bagāžai, bet aizmirst par to, cik svarīgi ir pareizi izvēlēties apģērbu lidojumam. Pat īsākā reisā neērts apģērbs var padarīt ceļojumu nogurdinošu, bet garākos lidojumos tas kļūst par īstu problēmu.
Speciālisti atzīst, ka komforts lidojuma laikā lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko valkājat. Daži apģērbi ierobežo kustības, liek ķermenim atdzist vai pat palielina saskari ar vietām, kas nav pilnīgi tīras.
Kāda no stjuartēm, kas šajā profesijā strādā jau vairāk nekā sešus gadus, portālam “Express” atzīst, ka viena no sliktākām izvēlēm, ko vilkt lidojuma laikā mugurā ir šorti. Pēc viņas teiktā, ar plikām kājām pasažieri tieši saskaras ar lidmašīnas sēdekļiem, kas, lai arī tiek uzkopti, nebūt nav tik tīri, kā varētu šķist. Tādējādi palielinās tiešs kontakts ar virsmām, kuras dienas laikā izmanto ļoti daudz cilvēku.
Stjuarte norāda, ka lidmašīnas salonā bieži darbojas spēcīga gaisa kondicionēšana, tāpēc šorti un arī atklāti apavi var radīt ne tikai diskomfortu, bet pat sajūtu, ka ir auksti visa lidojuma laikā. Tieši šī iemesla dēļ viņa iesaka dot priekšroku garam apģērbam.
Par vispiemērotāko izvēli lidojumam tiek uzskatītas brīvas, ērtas bikses, sporta apavi, vienkāršs T-krekls un jaka vai džemperis, ko vajadzības gadījumā var uzvilkt vai novilkt. Šāds apģērbs neierobežo kustības un palīdz saglabāt siltumu un komforta sajūtu.
Ja bikses, piemēram, kādai sievietei nav iecienītākā izvēle, laba alternatīva ir gara kleita vai gari svārki, kas nosedz kājas un samazina tiešu saskari ar lidmašīnas sēdekli. Savukārt sandales un citi atklāta tipa apavus, pēc stjuartes domām, labāk atstāt mājās, jo slēgti apavi ir gan higiēniskāki, gan praktiskāki.
Lai arī apģērba izvēle var šķist mazsvarīgs sīkums, pieredzējuši nozares pārstāvji uzsver – tieši tā var būtiski ietekmēt pašsajūtu visa ceļojuma laikā, īpaši garos lidojumos.
Turklāt, tas nav tikai higiēnas jautājums. Piemēram, ja notiek avārijas nosēšanās un jums ir jāizkļūst no lidmašīnas izmantojot kādu no piepūšamajiem slidkalniņiem, atsegtā ādas daļa var tikt traumēta jeb gūt smagus apdegumus. Ja ir ārkārtas situācija un ir jāveic evakuācija, no lidmašīnas durvīm var tikt nolaisti speciāli avārijas situācijām paredzētie slidkalniņi, pa kuriem ir jāevakuējas visiem pasažieriem. Ar ātrumu, kādā jūs slīdat pa slidkalniņu lejā, tiek gūti ādas apdegumi, ja cilvēkam lidojuma laikā mugurā nav garās bikses.