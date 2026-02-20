Slēptās kameras viesnīcās nav mīts – lūk, ko eksperti iesaka pārbaudīt uzreiz 0
Arvien biežāk parādās stāsti par slēptajām kamerām viesnīcās un īres īpašumos, un katrs no tiem grauj uzticību ceļojumiem. Tāpēc eksperti iesaka pārbaudīt savu numuru tūlīt pēc ievākšanās – tas aizņem tikai dažas minūtes un palīdzēs mazināt nevajadzīgu satraukumu.
Britu privātdetektīvs Džeks Čārmans, uzņēmuma “National Private Investigators” vadītājs, kas specializējas slēptu ierīču atrašanā, laikrakstam “The Independent” pastāstīja, kā ceļotāji paši var pārbaudīt istabu bez īpaša aprīkojuma.
Viņš uzsver, ka ierīces, kas kādreiz bija slepenas, tagad tiek pārdotas visur – mini kameras, izsekotāji un noklausīšanās ierīces ir viegli pieejamas, padarot tās par iespējamu privātuma apdraudējumu.
Saproti, ko meklē
Pirms sākt pārbaudi, ir svarīgi zināt, kā izskatās slēptās kameras. Lielākā daļa no tām tiek maskētas kā parasti priekšmeti: modinātājpulksteņi, dūmu detektori, lādētāji, galda lampas. Ja kāds objekts šķiet aizdomīgs vai nevietā, pievērs tam uzmanību.
Izmanto tālruņa lukturīti
Parasts viedtālruņa lukturītis var būt ļoti efektīvs rīks. Spīdinot gaismu tumšā telpā, slēptās kameras objektīvs atspoguļo mirdzumu. Tāpat uzmanīgi pārbaudi nelielus caurumus priekšmetos – tie bieži tiek izmantoti skaņas ierakstīšanai.
Čārmans iesaka neiegādāties lētus radiofrekvenču detektorus, jo tie gandrīz vienmēr reaģē uz visām ierīcēm – sākot no “Wi-Fi” līdz pat viedpulksteņiem – un ne vienmēr signalizē par reālu draudu.
Pārbaudi loģiskās vietas
Nav jēgas meklēt haotiski – kameras parasti novieto vietās, kas ļauj uzraudzīt visu telpu. Visbiežāk tās atrodas pretī gultai, pie televizora, uz plauktiem vai skapjos, kā arī vannas istabā, vērstas pret dušu vai spoguli. Dažkārt sīkumi, kas ir pagriezti kādā konkrētā virzienā, var būt izšķiroši.
Pārbaudi Wi-Fi un Bluetooth
Vienkāršs solis ir pārbaudīt tuvumā esošos Wi-Fi vai Bluetooth savienojumus. Nosaukumi kā “IP kamera”, “kamera” vai citas aizdomīgas ierīces var signalizēt par nepieciešamību veikt papildus pārbaudi. Šī metode negarantē rezultātus, taču bieži palīdz pamanīt lietas, ko citādi varētu palaist garām.
Ko darīt, ja atrodi ierīci?
Ja aizdomas apstiprinās, vispirms ieteicams visu ierakstīt video formātā. Ierīcei nepieskarieties un nekavējoties ziņojiet policijai vai uzņēmumam, caur kuru rezervējāt apartamentus. Ja policija nevar ierasties uzreiz, var vērsties pie privātiem speciālistiem, kas profesionāli novērtēs situāciju.
Čārmans uzsver: “Galvenais ir nekrist panikā, bet arī neignorēt brīdinājuma zīmes. Dažas vienkāršas pārbaudes ceļojuma sākumā var pasargāt jūsu privātumu un sirdsmieru.”