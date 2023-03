Megija Linda Rudzīte turpinot vadīt automašīnu. Foto: no Megijas Lindas Rudzītes Feisbuka konta

Vidzemes rajona tiesa Gulbenē piespriedusi 180 stundas sabiedriskos darbus 23 gadus vecajai Megijai Lindai Rudzītei par soļošanas sporta veterāna Gunāra Rubeņa notriekšanu. Autovadītāja tikusi cauri ar ļoti maigu sodu, jo sākotnēji tika celta apsūdzība par satiksmes negadījuma izraisīšanu neatļautu apreibinošu vielu ietekmē, kas viņai draudēja ar reālu cietumsodu.

To, ka bijusi salietojusies, sieviete izmeklēšanā sākotnēji pati atzinusi, par to liecinājusi arī viņas uzvedība un pat analīzes. Taču ne sevišķi precīzais izmeklēšanas darbs un ekspertīzes dokumentu noformēšana, uz ko norādīja dzērājšoferu aizstāvēšanā specializējies Rudzītes advokāts Guntars Sīmanis, licis prokuratūrai grozīt apsūdzību uz vieglāku – tikai par negadījuma izraisīšanu, kā rezultātā cilvēks cietis vidēji smagus miesas bojājumus.

Interesanti, ka mediķis sākotnēji teicis, ka neatļautās vielas, kas bijušas Rudzītes analīzēs, varēja ietekmēt viņas rīcību pie stūres, bet tiesā apgalvoja pretējo.

Kā no tiesas sēdes rakstīja laikraksts “Dzirkstele”, sprieduma bardzību neietekmēja arī tas, ka pēc Rubeņa notriekšanas viņa pameta negadījuma vietu. Rudzīte 2017. gadā jau tikusi sodīta par braukšanu reibumā ar 60 piespiedu darba stundām. Prokuratūra spriedumu nepārsūdzēšot, jo formāli piespriestais sods esot tāds, kādu nosaka Krimināllikums.

Kaut gan, kā saka mans informācijas avots, daudzi gulbenieši uzskata, ka sodam vajadzēja būt daudz bargākam. Sievietei automobilis atdots, un tiesa neliedza tiesības braukt. Rudzīte pilsētā jau redzēta pie stūres. Kas notika tajā dienā, pēc kuras jaunā sieviete nokļuva likumsargu rokās?

Vienkārši uzbrauca virsū

Kā liecina tiesvedības materiāli, 2021. gada 30. jūlijā aptuveni plkst. 19.50 Rudzīte sēdēja pie stūres savam automobilim “Opel”. Gulbenes–Balvu šosejas 4. kilometrā labos laika ap­stākļos, virzoties Gulbenes virzienā, viņa negaidīti iebraukusi ceļa nomalē un notriekusi 83 gadus veco sporta soļotāju Gunāru Rubeni.

Kā pauda aculiecinieki, autovadītāja strauji pagriezusi stūri uz nomali apmēram piecus metrus pirms sadursmes ar Rubeni, kurš soļoja pa šosejas malu Balvu virzienā. Soļotājs atsitās pret auto virsbūvi un priekšējo stiklu, pēc tam tika aizmests pa gaisu apmēram desmit metrus pāri ceļa nožogojumam.

Negadījuma izraisītāja no notikuma vietas aizbraukusi neapstājoties. Pateicoties diviem citiem autovadītājiem, uzreiz tika izsaukta medicīniskā palīdzība, ziņots policijai. Viens no šiem autovadītājiem palicis pie cietušā, bet otrs braucis pa pēdām negadījumu izraisījušajai automašīnai un ne mirkli to neizlaida no acīm līdz brīdim, kad vainīgā autovadītāja nonāca policijas rokās.

Gatavojās sacensībām

Sporta veterāns Gunārs Rubenis bija izgājis soļošanas treniņā, kad viņu notrieca autovadītāja. Foto: no laikraksta “Dzirkstele” arhīva

“Biju izgājis septiņu kilometru soļošanas treniņā. Gatavojos sacensībām. Biju labā formā. Nav man vairs astoņpadsmit, bet joprojām laba reakcija – ja no rokām izkrīt karotīte, tā līdz grīdai nenokrīt – paspēju noķert… Ja redzētu, ka automobilis brauc virsū, tad lēktu grāvī. Bet šajā gadījumā vienkārši tīši negaidīti uzbrauca virsū! Kā sieviete vēlāk teica tiesā, sajaukusi mani ar kādu citu, kuru gribējusi sabraukt. Mani aizveda uz Valmieras slimnīcu, ko es neatceros. Atceros tikai Stradiņu slimnīcu Rīgā. Bija lauzts žoklis, smags smadzeņu satricinājums un kājas saišu plīsums,” man stāsta sporta veterāns.

Tiesā G. Rubenis par veselībai nodarīto kaitējumu prasīja 10 000 eiro kompensāciju, ko gan nesaņēma. Soļotājs gaidīs, cik izmaksās apdrošinātājs, lai tad domātu par vēršanos civiltiesā pret Rudzīti, kādu iespēju paredz likums. Privātais Rubeņa apdrošinātājs viņam izmaksājis 855 eiro. G. Rubenis spriedumu nepārsūdzēšot.

Neraugoties, ka sekas no negadījuma palikušas, G. Rubenis turpina soļot un arī slēpot. Pirmoreiz soļošanas sacensībās piedalījies 1956. gadā. Rēķina, ka kopš tā laika nosoļots tik daudz, cik būtu divas reizes apsoļot zemeslodi. Jaunībā tālāk par pirmo sporta klasi nav ticis, taču veterāna statusā sakrājis 23 pasaules un Eiropas čempionātu medaļas. Pagājušā gadā startējis pasaules čempionātā Tamperē piecu kilometru distancē, taču pirmoreiz dzīvē diskvalificēts – traumētais celis soļojot vienkārši neļāvis iztaisnot kāju, kā to paģēr soļošana.

Liecinieks seko

Sākotnēji tiesā apsūdzētā Megija Linda Rudzīte paziņoja, ka savu vainu atzīst tikai daļēji. Viņa pati narkotikas neesot lietojusi, tās viņai esot iebarotas ar kafiju. To, kā liktenīgajā dienā vadījusi automašīnu un izraisījusi negadījumu, viņa vispār neatceroties, “viss tādā putrā”.

Taču tiesā ir pierādīts, ka bez kāda iemesla autovadītāja ar savu opeli šķērsojusi balto līniju brauktuves malā, kā rezultātā notika negadījums un tika notriekts G. Rubenis, kurš soļoja atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem. Pēc negadījuma autovadītāja no notikuma vietas aizbrauca. Rudzīti aizturēja vēlāk tajā pašā dienā, kad braukusi jau Balvu virzienā desmit kilometrus no negadījuma vietas.

Liecinieks Aldis redzējis soļotāju: “Viss bija normāli. Sauss saulains laiks, bet tad opelis strauji pa labi pagrieza stūri virsū cilvēkam. Viens moments. Metri pieci varbūt bija. Cilvēks pārlidoja pāri šosejas metāla norobežojumam.” Aldis apturējis auto, piegājis pie notriektā, kurš gulējis ar seju zemē un tobrīd “īsti pie saprašanas nebija”.

Cits liecinieks Jānis tiesā teica, ka braucis no darba. Pēkšņi priekšā braucošā mašīna strauji nobremzējusi. Izkāpis, gājis pie vadītāja un teicis: “Ko tu te par trikiem taisi?” Bet tad sapratis, ka šī automašīna apstājusies, jo vadītājs ieraudzījis – cilvēks notriekts un guļ grāvī. Pirmās automašīnas vadītājs palicis pie notriektā cilvēka, bet Jānis sekojis pa pēdām negadījumu izraisījušajam opelim. Mirkšķinājis, lai apstājas. Apstājušies. Izkāpis. Aicinājis sievieti braukt atpakaļ. Ar telefonu nofotografējis automobili un tās vadītāju. Šī padomājusi un tiešām braukusi atpakaļ no Gulbenes puses Balvu virzienā, bet… pabraukusi garām negadījuma vietai. Jānis atkal sekojis viņai, līdz tā apstājusies ceļa malā. Tad sagaidījuši atbraucam policijas inspektoru.

Neko neatceroties

Ar lieciniekiem tiesā tika pierādīts, ka autovadītāja opelī bijusi viena un pie stūres, daļēji… izģērbusies. Policists Raivo Kasars tiesā liecināja, ka uzreiz pēc negadījuma meitene teikusi, ka gribējusi uzbraukt paziņam Mārtiņam, jo domājusi, ka viņš tur soļo. Tiesā apsūdzētā to neapstiprināja – aizbildinājās, ka neko neatceroties.

Policijā sākotnēji aizturētā uzvedusies neadekvāti. Augšējā ķermeņa daļa bijusi bez virsdrēbēm. Atbildējusi negribīgi. Vilkusi nost virsdrēbes, tāpēc policija izsaukusi mediķu brigādi, kas viņu nogādājusi Balvu slimnīcā. Vēlāk Rudzīte pārvesta uz policijas izolatoru Gulbenē.

Rudzītes izelpā alkohols neticis konstatēts (uzrādīta nulle), bet jauniete viņam kā tētim pie rokas turējusies līdz pašai slimnīcas palātai, tiesā teica policists R. Kasars.

Tiesā pēc apsūdzētās lūguma nopratināja arī 31 gadu veco Mārtiņu, kurš apgalvoja, ka konkrētajā datumā nemaz neesot bijis Gulbenē. Apsūdzētā Rudzīte tiesā viņam jautāja: “Kāpēc sabaroji, kādas vielas iegrūdi? Kas tā bija par kafiju?” Mārtiņš visu noliedza un teica, lai Rudzīte ar savām problēmām pati tiekot galā un pati atbildot par avāriju. Tāpat Mārtiņš tiesā apgalvoja, ka Rudzīte dažas nedēļas pirms negadījuma viņam lielījusies, ka “lietojot, draudzenes viņu barojot”.

Prokurors: Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības nevarēja atņemt

Sergejs Noviks, Vidzemes prokuratūras virsprokurors: “Ar Vidzemes rajona tiesas 2023. gada 21. februāra spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu Krimināllikuma 260. panta 1.1 daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīta ar sabiedrisko darbu uz 180 (viens simts astoņdesmit) stundām.

Izskaidroju, ka par Krimināllikuma 260. panta 1.1 daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu (par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums) panta sankcijā bija paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim). Iepriekš minētā panta sankcijā nebija paredzēts papildsods transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana ne kā izvēles, ne kā obligāts papildsods, tas nozīmē, ka par iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu papildsods – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – nav piemērojams.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto spriedumu, nav konstatēts pamats apelācijas protesta iesniegšanai par tiesas nolēmumu nolūkā panākt tā atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā kā faktisku, tā juridisku iemeslu dēļ.”