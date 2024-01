Ekrānšāviņi no “X”

Mazi bērni viņu jauc ar kādu sava vecuma vienaudžiem. Uz apģērbu veikala konsultantu jautājumu par viņas izmēru viņa atbild: “Trīs mēneši.” Tā kā viņas augums ir nedaudz vairāk par 60 centimetriem, neviens neteiktu, ka viņai pirms pāris mēnešiem apritēja 30 gadu. Tā ir Džjoti Amdži. Mazākā sieviete pasaulē.

Džjoti Amdži piedzima 1993. gadā Nagpurā, Indijā. Viņas mātes Ranjanas grūtniecības pirmajā trimestrī ārsti viņai paziņoja, ka auglis neelpo, un ieteica abortu. Ka apraksta izdevums NSG, kad meitene piedzima, viņa svēra tikai vienu kilogramu 300 gramu. Ārsti teikuši, ka bērns ilgi nedzīvos, ka viņai palikušas tikai dažas stundas, stāstīja Džjoti tēvs.

Taču kādā brīdī vecāki pamanīja, ka citi bērni aug, bet Džjoti nē.

Ahondroplazija ir iedzimta patoloģija, kuras galvenā klīniskā pazīme ir īss augums, ko izraisa ievērojams apakšējo ekstremitāšu saīsinājums, lai gan dzimšanas brīdī ķermeņa garums ir normāls vai nedaudz zemāks par vecuma standartiem. Ja dotu hormonus, Džjoti varētu sākt augt tikai galva vai viena roka.

Visādi citādi viņa uzauga it kā parasts bērns, laikus iemācījās staigāt, zobi izlīda laikus.

Dzjoti divas reizes ir iekļuvusi Ginesa rekordu grāmatā. Pirmo reizi – 2008.gadā, kad viņai bija 15 gadu, otro – 2011.gadā, kad

“Dažreiz šķiet, ka šī pasaule man nemaz nav radīta. Tas ir tā, it kā visa pasaule ir virs manas galvas,” intervijā sacīja Džjoti. “Kopš bērnības mana dzīve ir bijusi citāda. Mana izmēra dēļ man viss ir ļoti grūti. Es nevaru atvērt krānu, atvērt durvis vai aiziet uz tualeti. Es nevaru iziet ārā viena. Man noteikti ir vajadzīga kāda palīdzība.”

Say hello the world's shortest woman, Jyoti Amge 👋 pic.twitter.com/rKe24BlePn

— Guinness World Records (@GWR) June 29, 2023