“Es neemu redzējusi, ka kaut kur baigi mētātos pudeļu korķi! Nu neesmu. Līdz šim neesmu redzējusi, ka tie mētātos,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka “Neatkarīgās rīta avīzes” žurnāliste Elita Veidemane, komentējot jauno Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par plastmasas izstrādājumu kaitējuma uz vidi ierobežošanu, kas paredz to, ka no 2.jūlija tirdzniecībā laižamas tikai plastmasas pudeles ar neatdalāmu korķi.

“Es redzu, ka mētājas izsmēķi, papīra glāzes, bet, ka mētātos pudeļu korķi? Es neesmu redzējusi,” uzsvēra Veidemane, kura piekrīt tam, ka šis ir nebūtisks jautājums, ko nebija vajadzības risināt.

“Es skrūvēju to pudeli vaļā, gribu padzerties no tās pudeles, man tas korķis kaut kur šeit iegraužas [vaigā] un es nevaru padzerties,” emocionāli sacīja Veidemane, pie viena uzskatāmi raidījumā parādot, kā tas izskatās, kad viņa dzer no pudeles, kam vairs nevar atdalīt nost korķi. “Nu, kas tas tāds vispār ir? Atraduši, ar ko nodarboties?! ” sašutumu pauda žurnāliste Veidemane.

Jau vēstīts, ka no šā gada 2.jūlija tirdzniecībā laižamas tikai plastmasas pudeles ar neatdalāmu korķi, paredz Eiropas Savienības (ES) Direktīva par plastmasas izstrādājumu kaitējuma uz vidi ierobežošanu, kā arī attiecīgi Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums, tā ziņoja LETA.

Turpmāk ražotāji dzērienu iepakojumu var laist tirgū tikai tad, ja no plastmasas izgatavotie korķīši un vāciņi visā paredzētajā dzērienu iepakojuma lietošanas laikā nav atdalāmi no dzērienu iepakojuma. Minētais noteikums neattiecas uz dzērienu iepakojumu ar metāla korķīšiem un vāciņiem ar plastmasas blīvēm.

Tāpat turpmāk drīkstēs laist tirgū dzērienus vienreizlietojamā plastmasu saturošā vai kompozīta iepakojumā ar ietilpību līdz trim litriem, ja dzērienu iepakojums satur vismaz 30% pārstrādātas plastmasas.

Šādu prasību ražotājiem noteikusi ES Direktīva par plastmasas izstrādājumu kaitējuma uz vidi ierobežošanu, kas ir daļa no plašākas aprites ekonomikas veicināšanas stratēģijas Eiropas līmenī.

