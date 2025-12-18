“Mandarīnu Zeme 2025” atkal ver durvis bērniem un brīnumiem! 0
Mandarīnu Zemē atkal mutuļo dzīvība! Ar lielu prieku aicinām ģimenes un projekta draugus mūsu sirsnīgajā, maģiskajā pasaulē, kur ikviens var kļūt par īsta brīnuma daļu.
26. novembrī ar Eiropas Solidaritātes Korpusa atbalstu sākās jaunais brīvprātīgo projekts “Mandarīnu Zeme XIII 2025”. Tā galvenā misija – dāvāt bērniem Ziemassvētku pasaku, īpaši tiem, kuriem svarīgi sajust rūpes, uzmanību un svētku gaisotni.
Mandarīnu Zemes svētki notiek jau kopš 2013. gada, un decembris ir pats labākais laiks, lai dalītos sirdssiltumā ar bērniem no bērnu namiem, krīzes centriem, trūcīgām ģimenēm un bēgļu kopienām. Kopš projekta aizsākumiem jau vairāk par 2400 bērniem ir apmeklējuši Mandarīnu Zemes pasākumus, katru gadu dāvājot iespēju no 300 līdz 400 bērniem.
Šogad, īstenojot Mandarīnu Zemes projektu jau 13.reizi pēc kartas, kopā ar “Alternatīvās realitātes” komandu darbojas 10 starptautiskie brīvprātīgie no Armēnijas, Kipras, Itālijas un Polijas, kā arī vairāk nekā 40 brīvprātīgo dalībnieku no Latvijas vecumā no 11 līdz 50 gadiem. Visi viņi apvienoti vienā mērķī – radīt vidi, kurā katrs bērns jūtas nozīmīgs un gaidīts. Arī šogad ir ieplānoti svētki vairāk kā 400 bērniem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs.
Kā darbojas labestība Mandarīnijā
Mēs īstenojam vienkāršu, bet ļoti iedarbīgu piedalīšanās sistēmu:
· iegādājoties labdarības biļeti, jūs dāvājat bērnam no bērnu nama vai krīzes centra iespēju apmeklēt svētkus — un jūsu bērns piedalās pasākumā bez maksas;
· iegādājoties “Sirds biļeti”, jūs paši pasākumu neapmeklējat, bet uzdāvināt svētku prieku bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm.
Katrs šāds pirkums nozīmē divu bērnu dalību pasākumā — ielūgumus mēs nosūtām bērnu namiem, sociālajiem un krīzes centriem visā Latvijā.
2025. gada tēma — animācijas filma “Sapņu sargi”
Šī gada iedvesma ir stāsts par ticību brīnumiem pat tad, kad šķiet, ka gaisma gandrīz izdzisusi. Un par spēju nodot šo ticību tālāk. Mēs vēlamies, lai gan bērni, gan pieaugušie no pasākuma dodas mājās ar cerību, siltumu un pārliecību, ka viņi spēj mainīt savu dzīvi uz labu.
Kas sagaida bērnus
Mūsu brīvprātīgie sagatavojuši bagātīgu programmu:
· priekšnesums ar cirka mākslas un flow-art elementiem;
· interaktīvs piedzīvojumu kvests ar uzdevumiem dažādiem bērnu vecumiem;
· radošās darbnīcas;
· tikšanās ar Salatēti un pasaku tēliem;
· saldās dāvanas katram bērnam;
· kopīgas pusdienas ar picām un saldumiem
Kur un kad notiks svētki
Lielākā daļa pasākumu norisināsies mūsu radošajā centrā Rīgā — mājīgajā telpā, ko saucam par Nārniju (Lāčplēša iela 54A).
Pasākumu datumi: 21., 23., 24., 25., 27. un 28. decembris.
Papildus tam mēs rīkosim trīs izbraukuma svētkus bērniem no bērnu namiem un sociāliem centriem Rēzeknē, Daugavpilī un Liepājā, tostarp bērniem ar īpašām vajadzībām.
Plašāka informācija un biļetes: www.mandarinuzeme.lv