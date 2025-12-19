Foto: Evija Trifanova/LETA

“Cik gadus tas tā var turpināties?” DHL kļūda iesprosto Romāna paciņu bezgalīgā ceļā starp trim valstīm 1

5:33, 19. decembris 2025
Jau vairāk nekā divus mēnešus kāda paciņa, kurai bija jānonāk Latvijā, “ceļo” starp Nīderlandi, Vāciju un Austriju. Un šķiet, ka tā turpinās tā “ceļot” bezgalīgi ilgi… Tāda realitāte pēc kļūdaini norādīta valsts koda piemeklējusi mūsu kolēģi – TV24 žurnālistu un raidījumu vadītāju Romānu Meļņiku. Viņš sociālajā vietnē “Facebook” aprakstīja nepatīkamo pieredzi ar DHL un sistēmu automatizēšanu.

Meļņiks novembra beigās publiski dalījās ar neapskaužamu situāciju – viņa sūtījums no interneta platformas “eBay” iestrēdzis starp trīs valstīm, nekādi netiekot līdz Latvijai.

“Ufff…. Ciktāl var novest sistēmu automatizēšana? Līdz absurdai skriešanai vāveres ritenī, neredzot tam galu.

DHL vienmēr uzskatīju par vienu no pasta pakalpojumu etaloniem. Līdz brīdim, kad mana eBay pasūtītā paciņa sāka regulārus un, šķiet, nebeidzamus reisus no Nīderlandes uz Austriju un atpakaļ. Jā, nevis uz Latviju, bet uz Austriju. Jā, tas turpinās jau divus mēnešus!

eBay fiksētā adrese pareiza, vien DHL sistēmā kļūdaini šoreiz ierakstījies valsts kods – LV vietā AT. Citu neko nelasa. Arī pēc sūtījuma atgriešanas ne.

Un tas nejēdzīgākais, ka to nevar apturēt. Anulēt pasūtījumu negribu. Rakstīju sūtītājam, teica, ka informēšot DHL. Nekas nemainās. Rakstīju DHL – atbild, ka neko mainīt nevarot…

Cik gadus tas tā var turpināties, DHL,” vaicāja Meļņiks.

LA.LV sazinājās ar DHL pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai tiešām šo absurdo situāciju, kad sūtījums divus mēnešus “ceļo” apkārt, nevar apstādināt?

Jāņem vērā, ka DHL Group ir starptautisks loģistikas uzņēmums, kas sastāv no vairākām struktūrvienībām: DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Freight, DHL Supply Chain, DHL Parcel Germany, DHL eCommerce. Ne visas struktūrvienības ir pārstāvētas Latvijā.

DHL Express Latvia pārstāve Margarita Kuprijenko informē: “Atvainojamies par sūtījuma piegādes kļūdu, kas radās sākotnējās skenēšanas laikā individuālas kļūdas dēļ. Rezultātā tika noteikts nepareizs valsts kods, kas izraisīja sūtījuma nonākšanu automatizētā apstrādes ciklā.

Esam veikuši manuālu korekciju, lai apturētu šo procesu – pārtraukt sūtījuma atkārtotu pārsūtīšanu.

Uzņemamies atbildību par radušos situāciju un strādājam pie risinājumiem, kas novērsīs šādu kļūdu atkārtošanos nākotnē.”

