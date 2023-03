“Mareks pēdējo cīņu vairs nespēja uzvarēt…” No ievainojumiem miris viens no poļu brīvprātīgajiem, kurš veda humāno kravu uz Ukrainu

Ekrānuzņēmums no soctīkla Twitter. Attēlā redzams Mareks – poļu brīvprātīgais, kurš mira no gūtajiem ievainojumiem, kad viņs ar otru brīvprātīgo veda humāno palīdzību mikroautbusā uz Ukrainu.

Sociālajā tīklā Twitter publicēta vēsts, ka mūžībā ir devies Mareks – viens no diviem poļu brīvprātīgajiem, kurš veda humānās palīdzības kravu ar mikroautobusu uz Ukrainas pilsētu Časivjaru (Chasiv Yar).

“Draugi! Ar lielām skumjām jāpaziņo, ka Mareks pēdējo cīņu vairs nespēja uzvarēt… 16.03. pēc hum. kravas piegādes Časi Jarā kasešu bumbas šķembu ievainojumi bija pārāk nopietni. Lai Dieva miers varoņiem!,” raksta Pēteris, ar kura vēsti dalījies arī Reinis Pozņaks, kurš ir Latvijā zināms ar ziedojumu – transportlīdzekļu – vākšanas akciju jeb “tviterkonvoja” organizēšanu, lai palīdzētu Ukrainai. Pozņaks Twitter pie sēru vēsts ierakstījis vārdus: “Varoņiem slava!”.

🕯️ Polish volunteer Marek, wounded by enemy fire near Bakhmut, died in a hospital in Kyiv

Twitter lietotāji pie sēru vēsts raksta gan līdzjūtības vārdus, gan skarbākus vārdus, kas veltīti Krievijas prezidentam.

“Ļoti skumji, bet vienlaikus ļoti lielas dusmas. Atklāti teikšu – ļoti gaidu Putina nāvi,” tā raksta Twitter Valters. Savukārt Sanita raksta: “Varoņiem slava! Ikvienam, kas sniedz savu palīdzību, lai pasaulē atgrieztos miers, cilvēcība un mīlestība. Dusi mierā, labais cilvēk!”

Savukārt Paulis Twitter pie šīs ziņas raksta: “Labus cilvēkus nedrīkst nogalināt. Līdzjūtība visiem, kuri viņu pazina.”

Portāls “LA.LV” jau šā gada 18.martā vēstīja, ka sociālā tīklā Twitter izskanēja vēsts, ka krievi sašāvuši poļu brīvprātīgo mikroautobusu, uz kura redzamas uzlīmes ar Polijas, Ukrainas un Latvijas karogiem. Autobuss esot vedis humāno palīdzību uz Časivjaru (Chasiv Yar), tā sava profila ierakstā Twitter pavēstījis Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko. Časivjara atrodas Ukrainas austrumos – Doneckas apgabalā.

Geraščenko raksta, ka tikuši ievainoti divi brīvprātīgie. Vienu no viņiem Glābšanas centrs evakuējis uz Dņepras slimnīcu. “Novēlam abiem brīvprātīgajiem pilnīgu un ātru atveseļošanos,” tā soctīklā Twitter ierakstījis Geraščenko.

