Krievijas karaspēka aplenktajā Mariupolē sestdien nogalināts lietuviešu kinorežisors Mants Kvedaravičs, ziņo Lietuvas portāls “15min”.

#Lithuanian documentary filmmaker Mantas #Kvedaravičius was killed in #Mariupol.

According to media reports, a rocket hit the car in which the filmmaker was traveling. Kvedaravičius was rushed to the hospital, but he could not be saved. pic.twitter.com/5L9v0c8arx

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022