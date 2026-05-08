Mārupē ar vērienu aizvadīts pirmais starptautiskais padeltenisa festivāls "Signature Padel Invitational" ar leģendas Fernando Belastegīna dalību
2. un 3. maijā MH Padel II centrā Mārupē norisinājās pirmais starptautiskais padeltenisa festivāls “Signature Padel Invitational”, kas pulcēja profesionālus sportistus, padeltenisa entuziastus un viesus no vairākām valstīm. Par festivāla centrālo notikumu kļuva pasaules padeltenisa leģendas Fernando “Bela” Belastegīna vizīte Latvijā. Viņš 16 gadus pēc kārtas atradies pasaules pirmās raketes statusā un tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem padela spēlētājiem.
Festivāla programmā notika sieviešu, vīriešu un jaukto pāru turnīri, visu zvaigžņu spēle ar 24 Baltijas sportistu dalību, meistarklases kopā ar Fernando Belastegīnu, kā arī paraugspēle ar reģiona vadošajiem padela spēlētājiem. Divu dienu laikā MH Padel II kortos tika aizvadītas vairāk nekā 500 spēles, kā arī pašu festivālu apmeklēja ap 1000 apmeklētāju.
“Mūsu galvenais mērķis bija Latvijā radīt pilnīgi jauna līmeņa pasākumu gan organizatoriski, gan mēroga un starptautiskās uzmanības ziņā. Vēlējāmies ne tikai noorganizēt turnīru, bet arī radīt Latvijā dzimušu konceptu ar potenciālu nākotnē attīstīties starptautiskā līmenī,” stāsta turnīra organizators un radošās aģentūras FAM3 vadītājs Romāns Nozdrins.
Viena no festivāla spilgtākajām daļām bija visu zvaigžņu spēle, kur vienuviet satikās dažādu sporta veidu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīrā piedalījās Jānis Strēlnieks, Māris Verpakovskis, Martins Dukurs, Anete Jēkabsone-Žogota, Anastasija Grigorjeva, Roberts Krūzbergs, Kristers Aparjods, Artūrs Kulda, Roberts Štelmahers, Aleksandrs Samoilovs, Ilmārs Bricis, Kaspars Gorkšs, Jānis Baumanis, Mārtiņš Bots, Andrejs Rastorgujevs, Baiba Bendika, Liene Bondare, Artūrs Rinkevičs, Edgars Gauračs, Artūrs Strēlnieks un Garijs Rožkalns. Savukārt no kaimiņvalstīm festivālā piedalījās Igaunijas sporta zvaigzne Kellija Sildaru, futbola leģenda Ragnars Klavans, kā arī Lietuvas futbola leģenda un valstsvienības galvenais treneris Edgaras Jankauskas.
Lielu interesi izraisīja arī meistarklase ar Fernando Belastegīnu. To laikā Bela spēlēja kopā ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas čempioniem, kā arī dažāda līmeņa padela entuziastiem.
“Šādi starptautiski sporta notikumi ir lielisks piemērs tam, kā Latvija var sevi pozicionēt kā dinamisku un mūsdienīgu galamērķi ne tikai biznesam un tūrismam, bet arī augsta līmeņa sporta un dzīvesstila pasākumiem. “Signature Padel Invitational” apliecināja, ka Latvijā ir gan profesionāla organizatoriskā kapacitāte, gan augoša starptautiska kopiena, kas spēj piesaistīt pasaules mēroga sporta personības un radīt pasākumus ar eksportspējīgu potenciālu,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
“Atmosfēra pierādīja, ka Latvijas padeltenisa kopiena ir atvērta, draudzīga un enerģiska. Divas dienas pēc kārtas redzēt cilvēku iesaisti, emocijas un patieso interesi par šo sporta veidu bija iedvesmojoši. Saņēmām ļoti daudz pozitīvu atsauksmju gan no dalībniekiem, gan starptautiskajiem viesiem,” norāda turnīra līdzorganizatore un komunikācijas aģentūras FOUND vadītāja Jūlija Belkina.
Arī pats Fernando Belastegīns augstu novērtēja pasākuma organizāciju, atmosfēru un uzņemšanu Latvijā. Vizītes laikā viņš kopā ar ģimeni apmeklēja Rīgu un Jūrmalu, iepazinās ar vietējo kultūru un īpaši izcēla Latvijas publikas viesmīlību.
“Esmu piedalījies daudzos nozīmīgos pasākumos visā pasaulē, taču Rīga mani patiešām pārsteidza. Šeit ir fantastiski cilvēki, ļoti silta atmosfēra un patiesa mīlestība pret padeltenisu, kas Latvijā vēl atrodas straujas attīstības posmā. Bija lieliski redzēt, cik strauji šis sporta veids Latvija attīstās,” atzīst Fernando Belastegīns.
Organizatori uzsver, ka “Signature Padel Invitational” tika veidots ne tikai kā sporta notikums, bet arī kā starptautisks dzīvesstila formāts, kas apvieno aktīvu sportošanu, tīklošanos un izklaidi. Jau šobrīd tiek izskatītas iespējas nākotnē organizēt līdzīgus pasākumus arī citās valstīs, tostarp Tuvajos Austrumos, Eiropā un ASV.
“Mēs ticam, ka šis ir tikai sākums. Mums jau ir skaidra vīzija par to, kā šo konceptu attīstīt tālāk un veidot par starptautiski atpazīstamu formātu. Vienlaikus mums ir svarīgi turpināt stiprināt padeltenisa kopienu Latvijā un attīstīt šo sporta veidu ilgtermiņā,” piebilst līdzorganizators un pasākuma līdzvadītājs Renārs Krīgers.