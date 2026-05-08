“Es nekur nejūtos tik nabadzīga kā Latvijas pārtikas lielveikalos!” Soctīklotāji atklāj šā brīža realitāti 6
Pēdējā laikā sociālajos tīklos aktīvi diskutē par pārtikas cenām – daudzi priecājas, ka veikalos vairs tām nav tāda kāpuma kā pirms pāris gadiem, bet bažas par nākotni pieaug. Ekonomisti norāda, ka Tuvo Austrumu konflikta izraisītais enerģijas cenu pieaugums vēl pilnībā nav atspoguļojies pārtikas cenās, jo tam ir “atliktais efekts”.
Līdz ar to rudenī daudzi sagaida jaunu cenu kāpumu piena produktiem, gaļai un maizes izstrādājumiem, jo dārgāka degviela un mēslojums sadārdzina ražošanu. Komentāros cilvēki sūdzas, ka “alga neaug tik ātri kā rēķini”, un daži ironizē, ka labāk braukt uz kaimiņvalstīm iepirkties.
Aktuālie dati 2026. gada sākumā rādīja salīdzinoši stabilu ainu. Martā pārtikas inflācija gadā bija tikai +1,1% (salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem pat zemāka), bet kopējā inflācija martā pieauga līdz 3,4%. Tomēr gada griezumā pārtika joprojām ir dārgāka nekā pirms gada (janvārī +3,9%), īpaši kafija, vistas gaļa, olas un daži dārzeņi.
Socvietnē “X” izvērtusies diskusija par to, ka cilvēki veikalos sākši justies kā nabagi – pat par pirmās nepieciešamības precēm nākas tur atstāt itin pieklājīgas summas. Latvijas pārtikas cenas pamanījuši arī tie, kas uz vietas šeit nedzīvo, atzīstot, ka tās ir teju kosmiskas un liek justies kā nabagam. Lūk, ieskats atsevišķos šīs tēmas tvītos!
Gribi teikt, ka Londonā viss ir lētàk un super kvalitātē? 🙄
— Inese79 (@Inese_Jolo) May 8, 2026
Man vienmēr pēc veikala apmeklējuma liekas, ka esmu pazaudējusi naudu vai aizmirsusi kādus produktus veikalā.🤣Produktu daudzums uz galda kaut kāds neizteiksmīgs…
— liene zariņa (@zarina_liene) May 8, 2026
Dārzeņi un augļi nav dārgi. Vista arī lēta. Sviestu par velti atdod.
— Jānis Lazdāns (@Lazdans) May 8, 2026
es biju sev kā visu prasībām atbilstošu alternatīvu iegrāmatojusi vistu spārniņus – lēti un labi. Bet pat tie tikko kļuvuši dārgāki.
— Sarmīte Kolāte (@Sarmite_Kolate) May 8, 2026
Man gan šķiet, ka tas ļoti atkarīgs no paradumiem. Piens, sviests, kartupeļi lv līdzīgi vai lētāki. Visādas iepakotās, īpaši ārvalstu preces, jā, nereti pat krietni dārgākas (mazs nomaļš tirgus, veikalu algas nav vairs 5x mazākas, lai to kompensētu) pic.twitter.com/cZzhIt5lyy
— Girts (@GirtsS) May 8, 2026
Es tiešàm nezinu. Man ir 3 radi, kuri atgriezušies no Uk ar ļoti sačakarētu gremošanas sistēmu pēc pāris gadiem tur. Nezinu kāpēc 🤷 no labas dzīves laikam.
— Inese79 (@Inese_Jolo) May 8, 2026
Kaut kā dzīvo, jo nu kādam te ir jādzīvo,
— Anda fon Andiņa (@cepum_s) May 8, 2026