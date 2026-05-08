Šajos laikos daudziem katra diena sākas ar cipariem — cik palicis kontā, vai pietiks līdz algai, un ko šodien atļauties veikalā. Ekonomiskie apstākļi spiež — inflācija aug ātrāk nekā algas, pārtikas un komunālo pakalpojumu cenas turpina kāpt, februārī vēl jāspēj nomaksāt janvāra trakie apkures rēķini. Lielākā sabiedrības daļa jūtas nenovērtēta: strādā smagi, dzīvo taupīgi, bet dzīves kvalitāte neuzlabojas. Starp tiem, kuri īpaši izjūt šo netaisnību, ir arī veikalu kasieri – cilvēki, kurus ik dienu sastopam pie letes, bet kuru darbu bieži vien nenovērtējam.
Kasiera darbs nav tikai sēdēšana pie kases un pīkstināt pirkumus. Tā ir pastāvīga spriedze, koncentrēšanās un darbs ar cilvēkiem, kuri uz veikalu atnāk visdažādākajos noskaņojumos. Kasierim jābūt ātram, precīzam un vienlaikus laipnam. Viņš apstrādā simtiem pirkumu dienā, skenē preces, pieņem maksājumus, atbild uz klientu jautājumiem, risina situācijas ar atlaidēm, skeneru kļūdām vai nepieejamiem produktiem.
Pārtraukumi? Bieži vien īsi un nevienmērīgi. Fiziski – tas ir smags darbs, kas nereti ietekmē muguru, kājas, redzi un garīgo veselību. Turklāt jāseko līdzi, lai kasē nav iztrūkuma, nepazūd preces, viss ir kārtībā. Taču aiz smaida bieži slēpjas nogurums, spriedze un sajūta, ka sabiedrība un darba devēji viņus uzskata par pašsaprotamiem.
Kasiere Maija LA.LV atrakstīja, ka “kasieres konsultantes alga vairumtirdzniecības veikalu tiklā “PROMO” pēc pārbaudes laika ir 850 eiro uz rokas nemainīgi. Vai tas ir normāli par kājās stāvēšanu pa 13 stundām?”
Internetā atrodot šī uzņēmuma darba sludinājumus, kasierim tik piedāvāta alga 6.40 – 6.85EUR/h (1060.00 – 1135.00EUR bruto/mēn); bonusu par katru ieteikto darbinieku 500.00 EUR uz rokas; apmeklētības bonusu 150.00 EUR uz rokas 1x ceturksnī.
Darba pienākumi:
Laipna un profesionāla klientu apkalpošana;
Skaidras un bezskaidras naudas darījumu veikšana;
Sekot līdzi preču apritei un derīguma termiņiem kases zonā.
Lai arī oficiālā statistika rāda, ka vidējā mēneša bruto darba samaksa Latvijā (pirms nodokļiem) ir aptuveni 1835 eiro, šis skaitlis ne vienmēr atspoguļo to, ko zilās apkaklītes praksē sagaida, apsverot darba maiņu. “Vidējās algas rādītāji bieži tiek izmantoti kā atskaites punkts, taču reālajos darba izvēles lēmumos cilvēki skatās uz daudz praktiskāku jautājumu – cik es patiesībā saņemšu un vai ar to pietiks ikdienai,” saka Baiba Rozentāle, personāla vadības uzņēmuma “Biuro” klientu vadītāja.
“Redzam, ka kandidāti kļūst precīzāki un pārliecinātāki, salīdzinot piedāvājumus. Viņi vērtē ne tikai atalgojuma apmēru, bet arī darba grafiku, virsstundu nosacījumus, nokļūšanas ērtumu un to, cik skaidri ir definēts darba saturs. Ja kaut viens no šiem elementiem šķiet neskaidrs vai nesabalansēts, tas var atsvērt arī šķietami konkurētspējīgu atalgojumu.”
Praksē darba piedāvājumus visbiežāk noraida tad, ja kopējais piedāvājums nesakrīt ar to, ko kandidāts uzskata par taisnīgu vai reālistisku savā situācijā. Biežs iemesls ir darba grafiks vai maiņu režīms, it īpaši, ja tas nesaskan ar ikdienas rutīnu vai ģimenes pienākumiem. Būtiska ir arī darba vietas atrašanās vieta, ja nokļūšana ir ilga vai neērta, piedāvājums kļūst mazāk pievilcīgs pat tad, ja alga uz papīra izskatās laba. Nereti kandidāti atsakās arī tāpēc, ka paralēli saņem labāku alternatīvu, vai arī tāpēc, ka konkrētā loma šķiet neskaidra, piemēram, nav saprotama atbildību robeža, darba slodze vai ilgtermiņa stabilitāte.
