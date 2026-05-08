“Viss redzams sejā!” Ārste apgāž populāru mītu par vīrieša dzimumlocekļa izmēru un norāda uz citu pazīmi 0
Pazīstamā uroloģe Rena Malika noliegusi mītu, ka par vīrieša dzimumlocekļa izmēru var spriest pēc viņa pēdas. Pēc mediķes teiktā, “lepnuma” izmērus var saistīt ar citu labi redzamu ķermeņa daļu. Malika apgalvo, ka liels deguns ir pazīme, ka vīrietim ir liels dzimumloceklis.
“To parādīja kāds Japānas pētījums, kurā tika novēroti tikai japāņu vīrieši, tāpēc iegūtajiem datiem ir zināmi ierobežojumi. Taču pētnieki izmērīja dažādas ķermeņa daļas un atklāja saistību starp degunu un dzimumlocekļa garumu,” kādā podkāstā sacīja Malika.
Viņa piebilda, ka minētajā pētījumā piedalījās vairāk nekā 100 vīriešu un korelācija starp deguna un dzimumlocekļa izmēru bijusi ļoti izteikta.
“Pētījums parādīja, ka vīriešiem ar lielākiem deguniem bija garāks dzimumloceklis,” norādīja uroloģe.
Saskaņā ar datiem vīriešiem, kuru deguna garums bija aptuveni 5,5 cm, dzimumlocekļa garums vidēji bija 13,5 cm.
Savukārt mazāks deguns — 4,5 cm — nozīmēja vidēji 10,4 cm garu dzimumlocekli.
Kā to iespējams izskaidrot? Pēc Malikas teiktā, šādas vīriešu proporcijas varētu noteikt procesi, kas sākas vēl mātes miesās. Testosterona pieplūdums, kas veido vīriešu dzimuma augļa dzimumorgānus, ir atbildīgs arī par sejas vaibstu attīstību.
Tomēr Malika uzsvēra, ka, lai gan korelācija ir statistiski interesanta, tā nav precīza zinātne. Kartupeļa izmēra deguns nebūt nenozīmē, ka vīrietim ir liels dzimumloceklis, savukārt mazs deguns negarantē, ka tas ir mazs.
Tāpat kā gandrīz visu citu cilvēka fizisko īpašību gadījumā, nozīme ir ģenētikai, etniskajai izcelsmei un veselībai.
Malika arī vēlreiz pieminēja mītu par pēdām, norādot, ka pēc apavu izmēra nevajadzētu spriest par to, kas vīrietim ir biksēs.
Sagatavots pēc vt.co informācijas.