Baltkrievijā kaut kas notiek. Slaidiņš brīdina par satraucošām aktivitātēm pie Ukrainas robežas 0
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja pēdējās aktivitātes Baltkrievijas teritorijā pie Ukrainas robežas. Viņš norādīja, ka novērotās darbības varētu būt saistītas ar Krievijas mēģinājumiem piespiest Ukrainu turēt rezerves spēkus pierobežā.
J. Slaidiņš stāsta, ka Ukrainas teritorijā no Baltkrievijas ielidojis gaisa balons, kas darbojies kā retranslators signālu pastiprināšanai dronu triecieniem. Tāpat Baltkrievijā tiekot fiksēta loģistikas maršrutu un poligonu izveide.
Viņš norāda, ka iepriekš GUR informējis arī par ceļu būvniecību pierobežas zonā, kas ved Ukrainas teritorijas virzienā, kā arī par artilērijas pozīciju izveidi.
J. Slaidiņš piebilst, ka netālu no robežas ar Kijivas un Čerņihivas apgabaliem pamanīti divi Baltkrievijas bruņoto spēku kaujas helikopteri, kas pēdējā laikā tur neesot lidojuši.
Pēc viņa domām, iespējams, Krievija gatavo nākamo pavasara ofensīvas vilni. Vienlaikus viņš uzsver, ka Krievijai ir svarīgi imitēt aktivitātes Baltkrievijas pusē, lai Ukraina būtu spiesta turēt savas rezerves pie robežas un nepārvietotu tās uz austrumu fronti.
Plašāk skaties video!