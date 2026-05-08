Pexels.com

“Šobrīd mēs mācāmies tās izmantot!” Ekspertam bažas par pārāk biežu šūnapraidi un cilvēku spēju to uztvert nopienti 0

Pievieno LA.LV
LETA
15:57, 8. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Šūnu apraides paziņojumu pārāk bieža saņemšana var mazināt cilvēku vēlmi uz tiem reaģēt, aģentūrai LETA pauda krīžu vadības treneris un konsultants Ojārs Stūre.

Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Ne vienmēr ar spārniem! 10 pazīmes, kā atpazīt, ka tev tuvumā ir cilvēks – sargeņģelis
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Lops gandrīz notrieca manu dēlu!” Mamma saceļ traci, bet izrādās, ka daudzi nostājas “agresīvā” BMW vadītāja pusē 45
Lasīt citas ziņas

Viņš atzina, ka šūnapraides tehnoloģija paver lieliskas iespējas saziņai ar cilvēkiem. “Šobrīd mēs mācamies tās izmantot,” sacīja Stūre.

Pēc viņa domām, ja arī šai sistēmai ir kādi trūkumi, tad tie ir cilvēku pusē, nevis tehnoloģijās. “Izskatās, ka ne līdz galam vēl ir atstrādāti visi algoritmi šīs tehnoloģijas izmantošanai,” atzina krīžu vadības konsultants.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
7 gadi nelaimju! 6 populārākās māņticības, ko zina teju katrs latvietis – vai zini to skaidrojumu?
Putinam 9. maija parādē pat viņa valdības locekļus klāt nelaiž – viņš stingri norobežots no sabiedrības
Krimināls
Otra meitene palika gaidīt ceļmalā… Nāk klajā jaunas detaļas par Bauskā nāvējoši notriekto pusaudzi

Viņš arī uzsvēra, ka paziņojumu izsūtīšanai ir jābūt samērotai ar apdraudējumu, jo pārāk bieža to saņemšana var mazināt cilvēku vēlmi uz tiem reaģēt. “Ar to jābūt uzmanīgiem, taču izšķirošais tomēr būs, kādos gadījumos mēs to lietojam,” teica Stūre.

Jau ziņots, ka ceturtdienas rītā Latvijā no Krievijas ielidoja vairāki droni, no kuriem vismaz viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Pēc notikušā iedzīvotāji tuvējā apkārtnē saņēma šūnu apraides brīdinājuma ziņojumus.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Puse latviešu dusmīgi un sabijušies, bet iekšlietu dienesti rīcību pēdējā drona incidentā vērtē kā sekmīgu
Tas nedrīkst atkārtoties! Kozlovskis uzdevis operatīvi novērst problēmas ar informācijas pieejamību vietnē 112.lv
“Sagaidu VUGD skaidrojumu par mājaslapas 112.lv tehnisko kapacitāti.” Siliņa asi reaģē uz problēmām trauksmes laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.