"Šobrīd mēs mācāmies tās izmantot!" Ekspertam bažas par pārāk biežu šūnapraidi un cilvēku spēju to uztvert nopienti
Šūnu apraides paziņojumu pārāk bieža saņemšana var mazināt cilvēku vēlmi uz tiem reaģēt, aģentūrai LETA pauda krīžu vadības treneris un konsultants Ojārs Stūre.
Viņš atzina, ka šūnapraides tehnoloģija paver lieliskas iespējas saziņai ar cilvēkiem. “Šobrīd mēs mācamies tās izmantot,” sacīja Stūre.
Pēc viņa domām, ja arī šai sistēmai ir kādi trūkumi, tad tie ir cilvēku pusē, nevis tehnoloģijās. “Izskatās, ka ne līdz galam vēl ir atstrādāti visi algoritmi šīs tehnoloģijas izmantošanai,” atzina krīžu vadības konsultants.
Viņš arī uzsvēra, ka paziņojumu izsūtīšanai ir jābūt samērotai ar apdraudējumu, jo pārāk bieža to saņemšana var mazināt cilvēku vēlmi uz tiem reaģēt. “Ar to jābūt uzmanīgiem, taču izšķirošais tomēr būs, kādos gadījumos mēs to lietojam,” teica Stūre.
Jau ziņots, ka ceturtdienas rītā Latvijā no Krievijas ielidoja vairāki droni, no kuriem vismaz viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Pēc notikušā iedzīvotāji tuvējā apkārtnē saņēma šūnu apraides brīdinājuma ziņojumus.