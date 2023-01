Maskava piektdien paziņojusi, ka devusi Latvijas vēstniekam divas nedēļas, lai atstātu Krieviju, apsūdzot Rīgu “absolūtā rusofobijā”.

“Latvijas vēstniekam Mārim Riekstiņam dots rīkojums atstāt Krievijas Federāciju divu nedēļu laikā,” teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.

Kā ziņots, Latvija jau pirmdien nolēma pazemināt diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā un no 24.februāra atsauca savu vēstnieku Maskavā Māri Riekstiņu.

Latvijas Ārlietu ministrija uzdevusi arī Krievijas vēstniekam Rīgā Mihailam Vaņinam līdz 24.februārim atstāt Latviju.

Russian Foreign Ministry demanded that #Latvian Ambassador Māris Riekstiņš leave #Russia within two weeks

Earlier, Latvian Foreign Minister Edgars Rinkēvičs announced that the country would lower the level of diplomatic relations with Russia as a sign of solidarity with Estonia. pic.twitter.com/wWkW0OvMNB

