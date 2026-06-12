“Mazliet neveikli” – jaunie “Dzintara” produkti piesaistījuši ar netipisku pieeju 0
Latvijas kosmētikas zīmols “Dzintars” nācis klajā ar jaunu ķermeņa kopšanas produktu kolekciju, kas uzmanību piesaistījusi ne tikai ar aromātiem un dizainu, bet arī ar visai trāpīgajiem produktu nosaukumiem.
Arī sociālo tīklu lietotāju vidū jaunās kolekcija izraisījusi interesi. Viņi atzīst, ka tieši neparastie un mūsdienīgie produktu nosaukumi bijuši tie, kas likuši pievērst uzmanību jaunajai līnijai.
Vietnē “Threads” kāda sieviete publicējusi ierakstu: “Dzintara produktu nosaukumi 👍”
Komentāros cilvēki neslēpj simpātijas pret zīmola jauno virzienu.
Piemēram, Ieva raksta: “Dzintars vispār tāds foršs palicis, tieši vakar nopirku to slaveno sejas spf ar tonīti, izmēģināšu.”
Savukārt Diāna piebilst: “Tieši padomāju šodien, cik glīti izskatās un tad vēl izlasīju nosaukumus”.
Daniela piebilst, ka, iespējams, pie produktu nosaukumu izstrādes strādājuši Gen Z paaudzes pārstāvji. Gen Z jeb Z paaudze (dēvēti arī par zūmeriem) ir cilvēki, kas dzimuši laika posmā no 1997. līdz 2012. gadam. Šie jaunieši ir pirmie īstie digitālie pamatiedzīvotāji, kuri uzauguši ar viedierīcēm, sociālajiem tīkliem un pastāvīgu piekļuvi internetam.
Tomēr cita komentētāja tam nepiekrīt, norādot: “Man gan asociējas vairāk ar mileniāļiem. Gen Z teiktu, ka ir mazliet neveikli.” Mileniāļi (jeb Y paaudze, tūkstošgadnieki) ir cilvēki, kuri dzimuši laika posmā no 1981. gada līdz 1996. gadam. Atkarībā no dažādiem avotiem un pētniekiem, robežas var nedaudz atšķirties, dažreiz mileniāļu paaudzei pieskaitot visus, kas dzimuši no 1980. līdz pat 2000. gadam.
Dzintars pārsteidz ar jaunu ķermeņa kopšanas līniju
Kosmētikas zīmols Dzintars iepazīstina ar jaunu unisekss ķermeņa kopšanas kolekciju “dear body, thank you”, ar kuru ikdienas dušas rituāls iegūs spa procedūras sajūtu. Jaunā produktu līnija ar diviem ķermeņa kopšanas produktiem un četriem rūpīgi izstrādātiem aromātiem kļūs ne vien par vērtīgu papildinājumu ikdienas ādas kopšanā, bet arī par pašsajūtas un pašpārliecinātības avotu.
“Ideja par “dear body, thank you” radās no vienkārša, bet ļoti pazīstama novērojuma – ikdienas steigā mēs pārāk bieži paši sev kļūstam par pēdējo prioritāti. Mēs jau kādu laiku zinājām, ka gribam produktus, kas pieskaras visām maņām vienlaikus – ar tekstūru, produkta estētiku un iepakojumu, un sevišķi izvēlētu aromātu. Ikdienā rūpējoties par ģimeni, darbu un apkārtējiem, ķermeņa kopšana nereti pārvēršas tikai mehāniskā rutīnā. Ar saviem jaunajiem produktiem mēs vēlamies iedvesmot mainīt šo attieksmi, pārvēršot tādus ikdienas rituālus kā zobu mazgāšana, sejas un ķermeņa kopšana par apzinātu, patīkamu un sev veltītu mirkli. Tas ir arī atgādinājums, ka sevi lutināt nav greznība,” komentē Anastasija Udalova, Dzintars vadītāja.
Kolekcijā pieejami divi produktu formāti – ķermeņa dušas želeja (385 ml) un ķermeņa krēms (200 ml) – četros dažādos aromātos – citrusa, silta dzintara, ziedu un medus – un noskaņās. Katrs variants veidots kā sajūtu pieredze, ļaujot pircējam izvēlēties ne tikai produktu, bet arī konkrētu emociju vai dienas noskaņojumu.
Četras noskaņas, četri aromāti
Kolekcijas pamatā ir ideja par noskaņojumā balstītu ķermeņa kopšanu, jo katram aromātam radīts savs krāsu kods un skaidrs emocionālais vēstījums. Šāds koncepts ir radīts, lai palīdzētu intuitīvi izvēlēties piemērotāko produktu tā brīža sajūtām.
CONSIDER THIS MY RENAISSANCE ir par jaunu sākumu un to, ka iespējams ir viss. Tas ir svaigs aromāts ar bergamotes spilgtumu un pačūlija dziļumu. Atjaunojošā formula rūpējas par ādas elastību un mirdzumu, aromāts – par kopējo sajūtu.
F*CK IT, I LOVE YOU. Dažreiz labākais, ko vari darīt, ir pārstāt šaubīties. F*ck It, I Love You ir silta, uzmundrinoša sērija ar dzintara, zemes toņiem, kas piešķir pārliecību un spēku. Formulā iekļautās sastāvdaļas tonizē un baroja ādu, kamēr aromāts liek justies īpaši pārliecinātam.
SORRY FOR BEING THIS GORGEOUS apvieno siltumu, maigumu, un arī nedaudz ironijas. Sorry for Being This Gorgeous ir veltījums visiem, kas jūtas labi savā ādā un neslēpj to. Zeltainā medus aromāta barojošā formula silda un mīkstina ādu, atstājot to zīdaini gludu. Ideāla izvēle brīžiem, kad gribas sevi palutināt vairāk.
UNSUBSCRIBE FROM EVERYTHING jeb atslēgties no ikdienas un atgādināt sev, ka pasaule var pagadīt. Šī ir nomierinoša produktu sērija ar botāniskiem, zaļiem toņiem. Formulā ievītas nomierinošas un atsvaidzinošas sastāvdaļas, kas palīdz ādai un prātam atpūsties.