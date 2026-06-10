Kurš var šo atļauties? Atpūtniekus šokē naktsmītņu kosmiskās cenas festivāla laikā Liepājā 0
Vasara Latvijā daudziem saistās ar festivāliem, koncertiem un dažādiem brīvdabas pasākumiem, kas piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus. Tas ir laiks, kad pieaug arī pieprasījums pēc naktsmītnēm, īpaši lielāko pasākumu norises vietās.
Arī īpašnieki “neguļ”, bet seko pieprasījuma kāpumam un bieži vien pielāgo cenas, tās būtiski palielinot populārāko festivālu un koncertu laikā. Viena no šādām reizēm ir iemīļotais festivāls “Summer Sound” Liepājā. LA.LV jau iepriekš esam vēstījuši, cik šī festivāla laikā vēja pilsētā maksā naktsmītnes. Arī šogad nekas nav mainījies – augstās cenas šokē atpūtniekus.
“Cenas diviem pieaugušajiem. Es saprotu, ka šī ir lieliska iespēja piepelnīties. Bet, vai tiešām tie, kas dodas uz festivālu, var šo atļauties? Kas ir mērķauditorija – mākslinieki, kuri uzstāsies? Joka pēc apskatīšos vēlreiz festivāla dienā, gribas redzēt, cik daudz mājokļu paliek tukši un nenobukoti,” vietnē “Threads” raksta @pret.runa.
Par šo tēmu komentāru sadaļā ir izvērtusies arī plaša diskusija. Komentētāji norāda, ka cenu kāpumu nosaka pieprasījuma un piedāvājuma princips, īpaši pasākumu laikā, kad pieejamo naktsmītņu skaits strauji samazinās. Daļa uzsver, ka šāda cenu politika ir normāla tirgus ekonomikas sastāvdaļa un ļauj īpašniekiem atgūt ieguldījumus gada griezumā, īpaši festivālu un koncertu laikā.
Vienlaikus daļa lietotāju pauž kritiskāku viedokli, norādot, ka cenas nereti tiek paceltas nesamērīgi augstu un neatbilst pakalpojuma kvalitātei. Daži komentētāji to raksturo kā “alkatību”, uzsverot, ka robeža starp uzņēmējdarbību un pārmērīgu peļņas gūšanu šādās situācijās esot ļoti plāna.
Citi dalās ar personīgiem pieredzes stāstiem, piemēram, par gadījumiem, kad naktsmītnes festivālu laikā palikušas tukšas pārlieku augstu cenu dēļ, kā arī par to, ka pēdējā brīdī cenas nereti tiek samazinātas, ja nav atrasti klienti. Tāpat tiek minēts, ka daļa viesu izvēlas alternatīvas – nakšņošanu teltīs, automašīnās vai pie paziņām.
Daļa komentētāju arī norāda, ka līdzīgas cenas citviet Eiropā būtu saistītas ar ceļojumiem uz ārzemēm, savukārt citi uzsver, ka festivālu laikā šāds cenu kāpums ir sagaidāms un ekonomiski pamatots, jo pieprasījums būtiski pārsniedz piedāvājumu.
Diskusija kopumā izgaismo pretrunīgus viedokļus par īstermiņa īres tirgus cenu veidošanos lielu pasākumu laikā un to ietekmi uz apmeklētājiem.