Daudzdzīvokļu nams Ziepniekkalnā. Ilustratīvs attēls
Daudzdzīvokļu nams Ziepniekkalnā. Ilustratīvs attēls
Foto. LETA/Gatis Dieziņš

“Kāds pieteicies uz Grinča statusu!” Vīrietis neizpratnē par kaimiņa rīcību – vai tiešām šis ir iemesls saukt policiju? 0

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LA.LV
14:24, 10. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Bērnu rotaļas daudzdzīvokļu māju pagalmos parasti tiek uzskatītas par ikdienišķu parādību, taču kādā mājā tās pēdējās dienās kļuvušas par strīdu iemeslu. Sociālajā tīklā “Threads” kāds vīrietis dalījies ar savu stāstu.

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“Pēdējo dienu TOP notikums mūsu mājā. Kāds kaimiņš jau otro dienu pēc kārtas izsauc policiju uz bērnu laukumiņu, jo bērni savā pagalmā esot pārāk skaļi un “nepieskatīti”.

Paradoksāli, ka valstī, kur bērni var droši spēlēties savas mājas pagalmā, par viņu smiekliem tiek izsaukta policija.

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Tajā pašā laikā tikai dažu stundu lidojuma attālumā vecāki priecājas par katru dienu, kad viņu bērniem vispār ir iespēja spēlēties ārā un nedzirdēt sprādzienus.

Kāds ir pieteicies uz Grinča statusu!” raksta vīrietis.

Ieraksts ātri vien piesaistījis arī citu lietotāju uzmanību. Daudzi komentētāji norādīja, ka bērnu smiekli un rotaļas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa daudzdzīvokļu māju pagalmos. Citi atzina, ka trokšņi var būt traucējoši, tomēr uzsvēra, ka bērnu rotaļu laukums ir paredzēts tieši šādam mērķim.

Piemēram, Kristaps norāda, ka: “Es policistu vietā atbraucot vēl kopā ar bērniem paspēlētos, lai bērni saprot, kad policisti nav kaut kādi bubuļi un viņiem var uzticēties.”

Elīna piebilst: “Man pie mājām ir bērnudārzs un reizēm skaņas tādas it kā kādu nogalinātu vai brauktu amerikāņu kalniņos, bet tas taču ir forši, ka bērni bauda dzīvi un izpauž sevi!
Katrā ziņā tas netraucē, tikai pie sevis pasmejies, ka aiz loga laikam šausmu filmas sižets.
Tos dziļi nelaimīgos cilvēkus, kuriem ir šādas problēmas, grūti saprast.”

Arī Ligitai ir ko teikt: “Es vakar vēl ap 22iem klausījos, kā pretējās mājas pagalmā jaunieši spēlē volejbolu un skaļi smejas, un atcerējos, ka pagājušajā gadā te bija cepiens par skaļajiem bērniem ārā. Manām ausīm tā smieklu skaņa liekas tik tīkama un pareiza. Kur jauniešiem palikt vasaras vakaros? Istabās pie datora? Par bērniem SAVAS mājas laukumiņā dienas laikā vispār nav komentāru. Vienīgais aspekts, kam uzmest aci – kā viņi tur uzvedas, kad nav pieaugušo, vai nedara pārāk izteiktas stulbības (nesmuku runu vai darbu veidā)”

Marija norāda: “Visi sūdzas, ka mūsdienu jaunatne sēž 4 sienās un telefonos. Kad bērni iziet ārā spēlēties, tad zvana policijai, ka par skaļu… Ko tad, lai viņi dara?”

Arī Ieva uzskata, ka par šo faktu būtu jāpriecājas: “Būtu priecājies, ka bērni vasaru pavada ārā nevis telefonā.”

Atgādinām, ka bērniem līdz 16 gadu vecumam bez vecāku pavadības publiskās vietās nav atļauts uzturēties no plkst. 22.00 līdz 7.00.

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