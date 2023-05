Dmitrijs Medvedevs Foto: Reuters/Scanpix/LETA

“Medvedevs ir mazs “gopņiks” un Kremļa pamuļķis,” Podoļaks par bijušā Krievijas prezidenta skandalozajiem paziņojumiem Ieteikt







Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs ir mazs “gopņiks” un Kremļa klauns, tāpēc viņš nav jāuztver nopietni, Ukrainas televīzijas maratona laikā norādīja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.

“Medvedevs nav ziņu veidotājs. Paskatieties, ko viņš saka par dažādu valstu līderiem un politiķiem. Persona, kas pretendē uz noteiktu oficiālu statusu, nelietotu šādu valodu, žargonu. Viņš ir mazs “gopņiks”. Un pat vāji izglītotas sociālās grupas Krievijā to saprot. Viņš ir izolēts no lēmumu pieņemšanas, no procesu izpratnes un no komunikācijas ar jebkuru personu. Viņš tiek izmantots kā pamuļķis. Šis ir klasisks āksts, un tāpēc nav nepieciešams viņu uztvert nopietni,” sacīja Podoļaks.

Bijušais Krievijas prezidents, kuram pārmet pārmērīgu alkohola lietošanu, piemēram, nosaucis Latvijas prezidentu Egilu Levitu par “prezidenta izstrādājumu” un “stulbeni”, jo Levits bija izteicis pieņēmumu, ka starptautiskais tribunāls pret Krievijas kara noziedzniekiem varētu tikt sarīkots arī Rīgā.

Runājot par Ukrainu, Medvedevs paziņoja, ka Ukraina esot Krievijas daļa. Savukārt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski viņš nodēvējis par “asiņaino klaunu”.

Medvedevs draudus adresējis arī valstīm, kas apsverot Krievijas prezidenta Vladimira Putina aizturēšanu. Piemēram, Vāciju, kur “atsevišķi stulbeņi saka, ka Putins tikšot arestēts, ja viņš atbrauks uz Vāciju”.