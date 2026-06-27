Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Plāksne “Pārtikas un veterinārais dienests”.

Melnajos piparos konstatētas pesticīdu atliekas – PVD rīkojas nekavējoties 0

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LETA
17:00, 27. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot robežkontroli, Vjetnamas izcelsmes smalcinātu melno piparu kravā konstatējis divu pesticīdu atliekas. Dienestā uzsver, ka produkts līdz veikalu plauktiem nav nonācis, jo krava aizturēta noliktavā.

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PVD norāda, ka Vjetnamas izcelsmes smalcinātos melnajos piparos ar partijas numuru “MK26043” konstatēti 0,17 miligrami uz kilogramu pesticīda “thiamethoxam” un 0,31 miligrams uz kilogramu pesticīda “cypermethrin”.

Dienestā atzīmē, ka krava atrodas noliktavā un nav nonākusi tirdzniecībā.

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Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

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