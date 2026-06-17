Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Plāksne “Pārtikas un veterinārais dienests”.

Aicinām pārbaudīt mājās esošos krājumus – daudzu jauniešu iecienītā pārtikas produktā konstatētas salmonellas 0

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LA.LV
16:45, 17. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē par iespējamu salmonellu piesārņojumu atsevišķās Ukrainā ražotās zīmola “Reeva” ātri pagatavojamo nūdeļu partijās. Informācija saņemta no Igaunijas Pārtikas un veterinārā dienesta, un Latvijā jau uzsāktas pārbaudes, kā arī apturēta attiecīgo produktu partiju tirdzniecība.

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Igaunijas Pārtikas un veterinārais dienests ir paziņojis, ka tas Ukrainā ražotās “Reeva” ātri pagatavojamajās nūdelēs (makaroni REEVA ar vistas garšu, 60 g; derīguma termiņš 17.06.2027. un makaroni REEVA ar liellopa gaļas garšu, 60 g; derīguma termiņš 18.04.2027.) ir konstatējis salmonellas.

Latvijas PVD jau ir uzsācis pārbaudes vairumtirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību.

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Tāpat PVD ir paņēmis dažādu veidu “Reeva” nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas.

PVD aicina pirms produkta lietošanas uzturā vienmēr iepazīties ar informāciju, kas norādīta produkta marķējumā un lietot to tā, kā norādījis ražotājs (nūdeļu gadījumā – tās aplejot ar verdošu ūdeni). Salmonellas un citus piesārņotājus var saturēt dažādi produkti, taču lielākā daļa no piesārņotājiem iet bojā, ja produkts tiek termiski apstrādāts. Piemēram, salmonellas, nonākot saskarē ar verdošu ūdeni, iet bojā nepilnas minūtes laikā.

Piesardzības nolūkos aicinām patērētājus, kuri iegādājušies produktus ar Igaunijas ziņojumā minētajiem derīguma termiņiem, atturēties no lietošanas uzturā.

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