Bīstamais vīruss turpina izplatīties: visvairāk gadījumu reģistrēti Kurzemē 0
Pēc salīdzinoši mierīgas iepriekšējās nedēļas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatība Latvijā atkal strauji pieaugusi. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) apkopotajos datos redzams, ka pagājušajā nedēļā bīstamais vīruss konstatēts 21 mežacūkai, kas ir vairāk nekā trīs reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš, kad saslimšana tika apstiprināta sešiem dzīvniekiem.
Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta septiņām mežacūkām Tukuma novadā, tostarp trim mežacūkām Zentenes pagastā, divām mežacūkām Viesatu pagastā, vienai mežacūkai Slampes pagastā un vienai mežacūkai Smārdes pagastā, kā arī piecām mežacūkām Talsu novadā, tostarp divām mežacūkām Vandzenes pagastā, vienai mežacūkai Balgales pagastā, vienai mežacūkai Dundagas pagastā un vienai mežacūkai Strazdes pagastā.
ĀCM pagājušajā nedēļā konstatēts arī trim mežacūkām Dobeles novadā, tostarp divām mežacūkām Bikstu pagastā un vienai mežacūkai Zebrenes pagastā, divām mežacūkām Dienvidkurzemes novadā, tostarp vienai mežacūkai Priekules pagastā un vienai mežacūkai Vaiņodes pagastā, divām mežacūkām Saldus novada Kursīšu pagastā, vienai mežacūkai Kuldīgas novada Skrundas pagastā un vienai mežacūkai Valmieras novada Vilpulkas pagastā.
Savukārt kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 604 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā – 1048, 2016. gadā – 1146, 2017. gadā – 1431, 2018. gadā – 905, 2019. gadā – 430, 2020. gadā – 377, 2021. gadā – 448, 2022. gadā – 1274 mežacūkām, 2023. gadā – 1002 mežacūkām, 2024. gadā – 1433 mežacūkām, bet 2025. gadā – 1500 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēts arī viens ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē – ĀCM uzliesmojums konstatēts SIA “Vaiņodes bekons” cūku novietnē ar 22 262 mājas cūkām Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM Ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.