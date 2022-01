Ilustratīvs foto

„Mēness aptieka": individuāli veicamos Covid-19 antigēnu testus iedzīvotāji vairāk izmanto, lai testētos pirms ģimenes vai citiem pasākumiem







“Mēness aptiekas” rīkotajā iedzīvotāju aptaujā 37% no respondentiem apstiprinājuši, ka vairākas reizes vai pat bieži ir izmantojuši individuāli veicamos Covid-19 antigēnu testus, lai pārliecinātos par iespējamo saslimšanu ar šo vīrusu. Farmaceitu vērojumi liecina – pašlaik populāri tos ir iegādāties pirms ģimenes vai citiem pasākumiem, kā arī uzņēmumi iegādājas darbinieku testēšanai.

Izvēloties vairākas atbildes uz jautājumu: “Vai jūs izmantojat ātros, mājās lietojamos Covid-19 testus infekcijas diagnostikai?”, starp tiem 50%, kuri atbildēja, ka pagaidām nav lietojuši šāda veida testus, proporcionāli 49% ir vīrieši un 52% sievietes.

Vecumā no 60-74 gadiem šī diagnosticēšanas metode guvusi mazāko popularitāti, un 64% šajā vecuma grupā norādījuši, ka nav šādā veidā veikuši testu. Kā ekonomiski mazāk aktīvai sabiedrības daļai, iespējams, viņiem arī bijis mazāk aktuāli izmantot ātros, mājās lietojamos Covid-19 testus, vai arī, jūtot slimības simptomus, viņi vērsušies laboratorijā pēc speciālistu palīdzības.

Savukārt bieži izmantot individuāli veicamos Covid-19 antigēnu testus aktuāli ir sabiedrības jaunākajai daļai vecumā no 18-29 gadiem, un to apstiprinājuši 14% aptaujāto, bet 40% šajā vecuma grupā atzinuši, ka šādu testēšanās veidu izmatojuši vairākkārt. To, kuri pagaidām nav izmantojuši individuāli veicamos Covid-19 antigēnu testus, vairāk dzīvo Pierīgā – attiecīgi 55% aptaujāto.

“Aptiekās ir vērojams individuāli veicamo Covid-19 antigēnu testu pieprasījums, turklāt janvārī tas ir ievērojami pieaudzis. Mums ir vairāki testu veidi pietiekamā daudzumā. Tāpat vajadzības gadījumā tos iespējams papildināt, pasūtot lieltirgotavai. Visi ir starptautiski atzītas kvalitātes testi.

Mūsu vērojumi liecina, ka individuāli veicamos Covid-19 antigēnu testus iegādājas pa atsevišķiem iepakojumiem, piemēram, pirms kādiem ģimenes pasākumiem, tikšanās reizēm. Pērk arī uzņēmumi savu darbinieku testēšanai.

Dažkārt iedzīvotāji lūdz paskaidrot, kā tests lietojams. Farmaceiti vienmēr atgādina, ka pozitīva individuālā testa gadījumā, jāveic arī tests laboratorijā,” uzsver Evita Jurjāne-Nelsone, „Mēness aptiekas” pārdošanas, mārketinga un klientu attiecību departamenta vadītāja.

Jāatzīmē, ka “Mēness aptiekas” rīkotajā iedzīvotāju aptaujā salīdzinoši maz – 7% norādījuši, ka individuāli veicamos Covid-19 antigēnu testus nākotnē nelietos, jo neuzticas iegūtajiem rezultātiem. Starp šiem respondentiem visvairāk ir Zemgales iedzīvotāju.

„Ja tiek ievēroti visi individuāli veicamo Covid-19 antigēnu testu veikšanas nosacījumi, ir iespējams būtiski paātrināt jauno saslimšanas gadījumu atklāšanu un mazināt Covid-19 infekcijas izplatības sekas. Ir jāatceras, ka gadījumos, kad individuāli veiktā testa rezultāts ir pozitīvs, ir jāveic rezultāta apstiprināšana ar SARS-CoV-2 RNS noteikšanas testiem.

Gadījumos, kad vīrusa koncentrācija nav liela, piemēram, agrīnajā vai vēlīnajā slimības fāzē, kā arī pacientiem ar asimptomātisku slimības gaitu individuālā testa rezultāts var būt negatīvs. Ja tomēr pastāv aizdomas par Covid-19 infekciju, ir jāveic arī SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšana,” norāda “Centrālā laboratorija” valdes locekle, profesore Jeļena Storoženko.

Reprezentatīva „Mēness aptieka” iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” veikta, visā Latvijā aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

