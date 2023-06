Ilustratīvs foto

Mēness aptieka: Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju ar sev tuvajiem gribētu kontaktēties vairāk







Pirmsjāņu gaisotnē piektā daļa Latvijas iedzīvotāju jeb 22% atzīst, ka noteikti ar draugiem, radiem, kolēģiem vai domu biedriem gribētu kontaktēties vairāk, bet vēl 44% snieguši atbildi, ka drīzāk jā – gribētu to darīt, liecina “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktā aptauja.

“Iespējams, kādam jau ir ļoti aktīva sociālā dzīve un vairāk tikšanās nav nepieciešamas, jo arī tas ir resurss, kas prasa laiku un spēku. Katra gatavošanās svētkiem ne vien iepriecina, bet ir saistīta arī ar dažādiem pienākumiem un rosību. Biežāka tikšanās var radīt papildu slodzi un stresu. Satraucošāk ir, ja tie, kuri jau dzīvo salīdzinoši vientuļi, arī nevēlas vairāk kontaktēties ar apkārtējiem. Jā, arī attālināta darba iespējas ir mūs ietekmējušas, tās atsevišķiem cilvēkiem mainījušas ikdienas paradumus, socializēšanās klātienē kļuvusi minimāla, un tas var ietekmēt arī veselību. Piemēram, pētījumi liecina, ka sociālā izolācija un vientulība pat par aptuveni 30% palielina sirdslēkmes vai insulta risku. Svētku laiks ir mūsu lieliskā iespēja būt to cilvēku vidū, ar kuriem patiešām vēlamies satikties vairāk,” atzīst “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Kontaktēties visvairāk ar draugiem, radiem, kolēģiem vai domu biedriem vēlētos iedzīvotāji vecumā no 18-29 gadiem – 29% no viņiem snieguši šādu atbildi. Nedaudz mazāk – 23% šādās domās ir iedzīvotāji vecumā no 30-39 gadiem un gados vecākie no 60-74 gadiem – 21%, vismazāk vecumā no 40-59 gadiem – tikai 19%. Visvairāk to – ceturtā daļa, kuri vēlētos vairāk kontaktēties, dzīvo Vidzemē un Pierīgā, vismazāk Zemgalē – tikai 18%.

Atbildi, ka drīzāk gribētu kontaktēties, visvairāk snieguši iedzīvotāji vecumā no 40-49 gadiem jeb 48%, un 46% tā atbildējuši no 50 – 59 gadu vecumā esošajiem, populārākā šī atbilde, ka drīzāk jā – gribētu vairāk kontaktēties ar draugiem, radiem, kolēģiem vai domu biedriem, bijusi Latgalē – tur šādi atbildēja gandrīz puse aptaujāto jeb 48%.

Drīzāk nē par iespēju vairāk kontaktēties ar draugiem, radiem, kolēģiem vai domu biedriem izteikuši 18% respondentu, lielākā daļa – 23% no viņiem ir vecumā no 30-39 gadiem, vismazāk no 18-29 gadiem – tikai 14%.

Uz jautājumu: “Vai jūs vēlētos vairāk kontaktēties ar draugiem, radiem, kolēģiem vai domu biedriem?” pilnībā noliedzošu atbildi snieguši tikai 4% Latvijas iedzīvotāju. Vēl 12% no respondentiem bijis grūti pateikt.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” Sirds veselības mēneša ietvaros 2023. gadā veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti aptaujā snieguši atbildes, izvēloties vairākus to variantus.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.

