Publicitātes foto

Droša un atbalstoša vide pacientiem: psihiatru un farmaceitu sadarbības nozīme Ieteikt







Lai uzlabotu zināšanas un izpratni par cilvēku ar psihiskās veselības un uzvedības traucējumu aprūpi, “Mēness aptiekas” farmaceiti 27. februārī apmeklēja Nacionālo psihiskās veselības centru.

Reklāma Reklāma

Farmaceitu tālākizglītības dienas ietvaros Nacionālā psihiskās veselības centra Zinātniskā institūta vadītāja psihiatre Liene Sīle kopā ar “Mēness aptiekas” farmaceitiem pārrunāja ārstu un farmaceitu sadarbību, sniedzot aprūpi pacientiem ar psihiskās veselības un uzvedības traucējumiem, sniedza atbildes uz farmaceitu sagatavotajiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot pacientu ārstēšanas līdzestībai un atbalstam ārstēšanas gaitā.

Nacionālā psihiskās veselības centra Zinātniskā institūta vadītāja, psihiatre Liene Sīle norāda: “Farmaceitu un psihiatru sadarbība ir svarīga, tomēr Latvijā šī kultūra vēl nav tik ļoti attīstīta, kā mēs to vēlētos redzēt. Cilvēki nereti aptiekā nokļūst ātrāk nekā pie ārsta. Praksē redzu, ka farmaceits var būt ne tikai pacienta uzticības persona, kas savlaicīgi var pamanīt kādu krīzi un ieteikt cilvēkam vērsties pie speciālista, bet arī dažkārt labāk redz kopainu – dažādu speciālistu izrakstītos medikamentus, to iespējamo mijiedarbību, arī to, vai pacients medikamentus lieto pareizi, iespējams, pat laikus pamanīt blakusparādības, par kurām ziņot ārstam. Farmaceitu uzdevums ir radīt pacietam drošu un atbalstošu vidi, palīdzēt ievērot ārstu nozīmēto terapiju un rekomendācijas, konsultēt par veselīga dzīvesveida faktoriem, kas būtiski ietekmē ārstēšanas procesu. Vienlīdz būtiski ir atzīmēt, cik svarīgi, lai pacients pats iesaistās ārstēšanas procesā, aktīvi piedalās savas veselības uzlabošanā.”

“Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka novērtē gūto pieredzi: “Aptieka ir vieta, kur cilvēki dažādos veselības aprūpes posmos, ar dažādām sūdzībām, diagnozēm nonāk farmaceita redzeslokā. Sniedzot farmaceitisko aprūpi, mums kā veselība aprūpes speciālistiem, ir svarīgi nepārtraukti uzturēt dialogu un veidot sadarbības tiltu ar dažādu specialitāšu ārstiem. Psihiatrijā mums ir nozīmīgi gūt padziļinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti pacientu ārstēšanas līdzestību, terapijas atbilstošu lietošanu, blakusparādību risku, pacientiem nepieciešamo atbalstu. Tāpat šādas tikšanās ir vērtīgas, lai pārrunātu ar speciālistiem jautājumus, kas dažkārt abām pusēm ir neskaidri, piemēram, likumdošanas izmaiņas, recepšu izrakstīšana, kas uzlabo sadarbību un rezultātā ieguvējs ir pacients.”

Publicitātes foto

Diskusijā speciālisti dalījās pieredzē par biežāk uzdotajiem pacientu jautājumiem saistībā ar medikamentu pareizu lietošanu, pārrunāja rīcību gadījumos, kad pacienti ar dažādām sūdzībām vēl pirms ārsta nonāk farmaceitu redzeslokā, kā arī vēlreiz akcentēja dzīvesveida faktoru nozīmi psihisko traucējumu profilaksei un veiksmīgam iznākumam psihisko slimību gadījumā. Vizītes laikā Nacionālā psihiskā veselības centra sabiedrisko attiecību speciāliste Silva Bendrāte iepazīstināja dalībniekus ar centra vēstures un kultūras telpu un pastāvīgo ekspozīciju, kas veidota kā ārējās publicitātes platforma dialoga veidošanai ar sabiedrību, lai mazinātu aizspriedumus un stigmatizāciju pret psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības jomām, veidotu tolerantu, pozitīvu attieksmi, labāku izpratni un sekmētu savlaicīgu ārstēšanos.

“Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. “Mēness aptieka” kā klientam draudzīgs zīmols 2024. gadā atkārtoti ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS. 2023. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti liecina, ka “Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. 2024. gadā trešo reizi pēc kārtas “Mēness aptieka” saņēma starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā. “Mēness aptieka” ieguvusi Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” atzinību.