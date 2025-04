Foto: Kristaps Mednis

"Mēness aptiekās" ēno par farmāciju ieinteresēti skolēni







Karjeras izglītības programmā “Ēnu diena” divdesmit divās “Mēness aptiekās” Rīgā, Jelgavā, Dobelē, Liepājā, Aizputē, Cēsīs, Baložos, Siguldā, Ludzā, Viļānos un citviet Latvijā šogad, lai pārliecinātos, kādēļ nākotnē varētu izvēlēties farmaceita profesiju, piedalījās 48 skolēni. Uzņēmuma pieredze liecina, ka nereti jaunieši tieši “Ēnu dienā” pirmo reizi iepazīst farmaceita darba ikdienu, sāk plānot tālākās mācības un studijas un nākotnē arī izvēlas farmaceita vai cita medicīnas darbinieka profesiju.

Katrā no “Mēness aptiekām” ieradās viens vai vairāki ēnotāji, kuri dažās stundās centās iepazīt farmaceita darbu, aprunājās ar farmaceitēm, gūstot priekšstatu par farmācijas uzņēmumu darbinieku nozīmīgo lomu, lai iedzīvotāji jebkuros apstākļos saņemtu farmaceitisko aprūpi, zāles un citas medicīnas preces.

Vēsturiskā diennakts Mēness aptieka “Kamēlija” Rīgā arī šogad ar prieku “Ēnu dienā” uzņēma par farmaceita profesiju ieinteresētos skolēnus. Aptiekas vadītāja Ilze Kesmina iepazīstināja ne tikai ar aptiekas ikdienu, farmaceitu un farmaceita asistentu pienākumiem, bet arī aptiekas moderno vidi un šogad atjaunoto mākslinieka Teņa Graša vitrāžu “Dziesma”. “Skolēnus visvairāk interesēja, kas farmaceitam ir aiz muguras – tikai darbiniekiem pieejamajā aptiekas daļā. Viņi bija pārsteigti, cik daudz un dažādi darbi ietilpst farmaceita pienākumos, un tie visi nebūt nav saistīti tikai ar konsultācijām, zāļu un citu aptiekas preču pārdošanu, bet katru dienu zināmu darba laiku aizņem arī, piemēram, informācijas apstrāde. Skolēni jautāja par zāļu utilizāciju, ko cilvēki šajā aptiekā iegādājas naktī u.tml.. Viņi bija pārsteigti, ka aptiekā vienlaikus atrodas vairāki tūkstoši preču vienību, piemēram, medikamentam ar vienu ķīmisko sastāvu pieejami dažādu ražotāju piedāvājumi, un katrai vienībai ir noteikta vieta daudzajās atvilktnēs. Pastāstīju, cik mūsu darbā svarīga ir ne tikai precizitāte, plašās zināšanas par jomu, attiecīgo normatīvu pārzināšana, bet arī spēja sarunāties ar katru no aptiekas apmeklētājiem. Mūsu profesijā jābūt empātiskiem, jāvēlas palīdzēt cilvēkiem!” Ilze Kesmina pastāstījusi arī par izglītības ceļu līdz farmaceita profesijai, ko Latvijā var iegūt tādās augstskolās kā Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī sākotnēji var izvēlēties kādu no medicīnas koledžām, kur iespējams mācīties par farmaceita asistentiem.

Latvijas reģionos ļoti sagaida, lai nākotnē tur strādātu vairāk gados jaunu farmaceitu – notiktu paaudžu nomaiņa, tādēļ “Mēness aptiekas” Dobelē vadītāja Gaida Seņko ir priecīga, ka par ēnošanu vienā no lielākajām Dobeles aptiekām šogad ieinteresējās trīs skolēni: “Aptiekā strādājam pieci darbinieki, šeit ir plašākais zāļu un medicīnas preču klāsts Dobelē, līdz ar to skolēni guva vispusīgu ieskatu, kāds farmaceita darbs, kādu palīdzību cilvēkiem varam sniegt, ar cik lielu informācijas apjomu katru dienu saskaramies, cik zinošiem mums jābūt u.tml.. “Mēness aptiekai” ir gan mazas, gan lielas aptiekas, līdz ar to pēc studijām farmācijā karjeru var veidot pakāpeniski, piemēram, jau studiju laikā praksē strādājot par farmaceita palīgu, iepazīstot aptieku specifiku, pēc studijām strādājot par farmaceitu, tad vadot mazāku aptieku, bet augot pieredzei, var uzņemties vadīt arī lielu aptieku. Piemēram, arī mūsu aptiekā uzreiz pēc studijām sākušas strādāt divas jaunas farmaceites, turklāt vienai no viņām farmaceites bijušas gan vecmāmiņa, gan vecvecmāmiņa.”

“Mēness aptieka” turpina jaunajiem cilvēkiem radīt interesi par farmaceita darbu un spēcināt profesijas vērtību. Skolēniem bija iespēja redzēt gan farmaceita ikdienu un darba pienākumus, gan iepazīt uzņēmumu kopumā un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un apzināties, cik svarīgi jau šodien cītīgi mācīties, piemēram, ķīmiju, bioloģiju, svešvalodas un citus priekšmetus.

“Mēness aptieka” ir viens no retajiem uzņēmumiem, kurā ēnot var pieteikties sākot jau no 6.klases, un šādu iespēju izmantoja arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 7.C klases skolniece Arina Ribčinska: “Šī jau ir trešā reize, kad piedalos kā Ēna – iepriekš kā bērnudārza audzinātāja un pārdevēja. Vēlos iepazīt iespējami vairāk profesiju, lai saprastu, kas man varētu būt piemērotākā, ko vēlēšos darīt nākotnē. Pašreiz man farmaceita darbs šķiet interesants, tāpat interesē medicīna kopumā. Skolā cenšos iespējami labi mācīties, zināšanas bioloģijā un citos priekšmetos noteikti noderēs, ja izvēlēšos ar šo nozari saistītas studijas.”

“Ēnu diena” ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

