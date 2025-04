Publicitātes foto

Sejas āda pavasarī – kā atrisināt piecas problēmas







Līdz ar dabas atmodu pavasarī gribas, lai skaistumā atplaukst arī ziemas nogurdinātā sejas āda. Lūk, ieteikumi, kā, nepieļaujot kļūdas ādas kopšanā, piešķirt sejai jauneklīgu mirdzumu un veselīgu izskatu jebkurā vecumā. Farmaceite “Mēness aptiekas” vadītāja Jeļena Bebre raksturo piecas biežākās problēmas un pastāsta, kā tās būtu atrisināmas.

Ciešāk aplūkojot savu atspulgu spogulī, iespējams, nāksies konstatēt, ka āda ziemā ir kļuvusi blāva un neveselīgi sausa, uz pieres un vaigiem tā nedaudz lobās, ap acīm padziļinājušas vārnu kājiņas, bet pēc pirmajām pastaigām saulainajās dienās parādījies ādas apsārtums, pigmentācijas plankumi vai sīki izsitumi. Ko ar to visu iesākt?

Farmaceite Jeļena Bebre skaidro: “Ādas stāvokli ietekmē dažādi faktori. Parasti no rudens līdz martam un vēl aprīlī āda bieži saskaras ar temperatūras svārstībām, aukstu vēju, sausu gaisu telpās. Ziemā bieži mēdzam iet ļoti siltā, reizēm pat gandrīz karstā dušā vai vannā. Nereti aukstajā sezonā mazāk lietojam uzturā svaigus augļus un dārzeņus. Tas viss var negatīvi ietekmēt gan sejas, gan ķermeņa ādu. Aptiekā novērots, ka tie, kuri līdz ar pavasara iestāšanos vēlas uzlabot ādas stāvokli un tādēļ iegriežas pēc kāda ādas kopšanas līdzekļa, galvenokārt ir saskārušies ar kādu no piecām ādas problēmām. Lūk, ieteikumi, kā katru no tām risināt!”

Sausa āda

Jāsāk ar pietiekamu ūdens uzņemšanu un tie ir vismaz viens, 1,5 litri dienā. Šķidruma daudzums organismā ietekmē visu orgānu sistēmu pareizu darbību, un lielākais orgāns, kā zinām, ir āda.

Ādai ir nepieciešami arī īpaši kopšanas līdzekļi, kas satur aminoskābes, hialuronskābi, kolagēnu un elastīnu, pantenolu, lipīdus no dabīgām eļļām, alvejas sulu. Šīs vielas krēmos un serumos mitrina, uzlabo ādas elastību un tonusu. Taču, lai atjaunotu sausu un dehidrētu ādu, iespējams, ir jāmaina arī dzīvesveids. Svarīgi atcerēties, ka alkohols un smēķēšana ļoti negatīvi ietekmē ādas stāvokli – no kaitīgajiem ieradumiem vajadzētu atteikties. Ēdienkartē jāiekļauj pārtikas produkti, kas bagāti ar polinepiesātinātajām taukskābēm, īpaši omega-3, kā arī ar A, E, D vitamīniem.

Kļūdaini uzskatīt, ka taukainai ādai nav nepieciešams mitrums. Kad organisms ir dehidrēts, tas aktivizē sebuma ražošanu, lai ādu mitrinātu. Ja, piemēram, sejas T zonu nemitrina ar piemērotu ādas kopšanas līdzekli, izveidosies apburtais loks: jo vairāk ādu nosusinām, piemēram, ar spirtu saturošu toniku, jo taukaināka tā kļūst. Taukainai sejas ādai ieteicams izvēlēties vieglu mitrinošu fluīdu, gelu vai gela veida krēmu. Līdzteku ikdienas krēmam būs lietderīgi kopšanā pievienot serumu, masku vai koncentrētu atjaunojošu serumu ampulās. Var lietot sejas maskas, kas satur keramīdus un niacinamīdu – šīs vielas atjauno ādas aizsargbarjeru.

Sausu ādu ieteicams tīrīt ar maigu sejas pieniņu. Kombinētu un taukainu ādu – ar losjonu, kas nesatur spirtu. Neatkarīgi no ādas tipa, jāaizmirst par ziepju izmantošanu sejas kopšanā.

Blāva, pelēka, savītusi āda

Ja ādas krāsa ir neveselīgi bāla, var līdzēt serums (arī mitrinošs) ar C vitamīnu, kas stimulē šūnas pretoties brīvo radikāļu kaitīgajai iedarbībai – apkārtējā vidē tie sastopami ik uz soļa. Ar C vitamīnu piesātināta āda diezgan ātri atdzīvojas, taču tajā pašā laikā tas padara ādu neaizsargātāku pret ultravioleto starojumu. Tādēļ serumus ar C vitamīnu vajadzētu lietot ne vēlāk kā divas, trīs stundas pirms došanās ārā (mazāk – ja līst lietus un debesis ir apmākušās). Tomēr vislabāk šo produktu lietot vakarā pirms miega.

Ja sejas kopšanas līdzeklis ar C vitamīnu rada ādas kairinājumu, ieteicams izvēlēties produktu, kas to satur pēc iespējas mazāk.

Vienmēr var arī vairāk uzņemt C vitamīnu ar pārtiku, turklāt pat nav jāiegādājas kivi un citroni. Biežāk jāiekļauj ēdienkartē, piemēram, skābēti kāposti, mežrozīšu augļu tēja, kas ir lielisks C vitamīna avots.

Konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, var izlietot C vitamīna profilaktiskās devas kursu, kas pavasarī jebkura gadījumā var būt noderīgi (ja vien nav individuālu kontrindikāciju).

Ādas kairinājums un lobīšanās

Arī ādas elastības samazināšanās, nogurums no gaisa temperatūras svārstībām un tās jutīguma palielināšanās ir izplatītas problēmas, ar ko nākas sastapties pavasarī. Kā reakcija uz ārējiem kairinātājiem var būt arī ādas lobīšanās. Farmaceite brīdina no izplatītas kļūdas ādas kopšanā: pārmērīgas līdzekļu ar skābēm lietošanas ādas atjaunošanai. Šādu līdzekli var uzklāt sejas ādai tikai vakarā, savukārt no rīta obligāti jālieto krēms ar SPF aizsardzību, turklāt ieteicams atcerēties arī par antioksidantu papildu uzņemšanu.

Ja nav bijusi konsultācija ar dermatologu vai kosmetologu, ieteicams izmantot vienīgi vieglu skrubi ar krēma vai gela bāzi, kas satur dabiskas (vai mākslīgas) izcelsmes cietās daļiņas mehāniskai ādas raga slāņa noņemšanai. Šādi līdzekļi nerada diskomfortu un ir piemēroti arī jutīgām ādas zonām.

Raupja āda norāda uz B3 vitamīna jeb niacīna trūkumu. Pārtikā to var uzņemt ar zemesriekstiem (ja nav alerģijas), liellopa gaļu, vistas gaļu, cūkgaļas aknām, lasi, skumbriju, tunci. Pietiekams olbaltumvielu daudzums uzturā nodrošinās nepieciešamo triptofāna līmeni, kas organismā pārvēršas par niacīnu.

Ja ādas lobīšanās ir smaga, rodas arī nieze, ieteicams lietot kādu ādas mitrinātāju ar dekspantenolu. Šāds produkts palīdzēs arī tad, ja āda ir apsārtusi pēc uzturēšanās saulē.

Pigmentācija, vasaras raibumi un plankumi

Lai gan vēl nav iestājusies vasara, ultravioletie stari kļūst arvien spēcīgāki pat caur mākoņiem. Tāpēc svarīgi katru dienu lietot sejas krēmu ar SPF 30. Lai izvairītos no iespējamā ādas vēža, Latvijas dermatologi iesaka lietot pat SPF 50. Tas pasargās ādu no apsārtuma un apdeguma.

Kursa veidā var lietot koenzīmu Q10 – spēcīgu antioksidantu, kas spēj uzlabot ādas aizsardzību pret ultravioleto starojumu un brīvajiem radikāļiem.

Ja ziemā uz ādas parādījušās dzimumzīmes vai pigmentācijas plankumi, tie noteikti jāparāda dermatologam, lai izslēgtu onkoloģisku slimību.

Tiesa, to iemesls var būt arī vecums – ar gadiem melanocīti epidermā izplatās nevienmērīgi, samazinās to aktivitāte, āda kļūst uzņēmīgāka pret saules gaismu.

Dažreiz vecuma plankumu parādīšanos izraisa folijskābes trūkums. Labākie dabiskie folijskābes piegādātāji organismam ir lapu salāti, spināti, kāposti, aknas, zivis, piemēram, tuncis, lasis. Ja uzturs ir nepietiekams, var ņemt talkā attiecīgu uztura bagātinātāju.

Farmaceite uzsver, ka noteikti nevajadzētu censties izbalināt tā sauktos vecuma plankumus ar citrona, pētersīļu vai citu augu sulām – tas ir ne tikai neefektīvi, bet bieži arī bīstami ādas veselībai. Aptiekās ir pieejami produkti, kas var palīdzēt mazināt pigmentācijas plankumus. Tie satur, piemēram, niacinamīdu, E vitamīnu.

Jāņem vērā, ka ādas kopšanas līdzekļi ar retinolu (A vitamīnu), var ātri uzlabot ādas tekstūru, noņemt pigmentāciju un izlīdzināt ādas toni, taču tie jālieto uzmanīgi. Retinols var izraisīt kairinājumu, kas izpaužas kā apsārtums, sausums, ādas zvīņošanās. Tā pat jāatceras, ka sejas kopšanas produktos esošais A vitamīns palielina fotosensitivitāti, tāpēc šādus produktus ieteicams lietot tikai pirms miega – tad tie sniegs vislabāko rezultātus.

Tumši riņķi ap acīm

Lai tādu nebūtu, galvenais faktors ir pietiekams un kvalitatīvs miegs. Taču – ne tikai tas! Zinātniskie avoti apstiprina, ka āda reaģē arī uz kuņģa un zarnu trakta darbību. Teicienam “Esam tas, ko ēdam”, ir dziļa jēga! Zarnas absorbē ar pārtiku organismā nonākušās vielas. Ja tiek izjaukts bifidobaktēriju un laktobacillu līdzsvars, rodas disbakterioze, un tā var ietekmēt ādas stāvokli, veicinot tumšu loku veidošanos ap acīm.

Ja ir gadījies saslimt un terapijā lietot antibiotikas, ir svarīgi līdzteku uzņemt arī probiotikas, kas gremošanas sistēmā palīdz uzturēt (vai atjaunot) mikrofloras līdzsvaru. Izvēloties šādus medikamentus, noteikti ir vērts konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.