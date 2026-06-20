Jums nekad nevajadzētu tos ēst: 12 sliktākie pārtikas produkti augsta asinsspiediena gadījumā 0
Hipertensija jeb augsts asinsspiediens skar miljoniem cilvēku visā pasaulē, palielinot sirdslēkmes, insulta un nieru slimību risku. Uzturs ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē asinsspiedienu, un daži pārtikas produkti, kas bagāti ar nātriju, piesātinātajiem taukiem vai cukuru, var ievērojami pasliktināt stāvokli.
Gatavie ēdieni, ātrās uzkodas un pat šķietami nevainīgi produkti, piemēram, marinēti dārzeņi, var radīt slodzi sirdij.
Šajā rakstā aplūkojam 12 pārtikas produktus, no kuriem jāizvairās hipertensijas gadījumā, skaidrojam, kāpēc tie ir kaitīgi, piedāvājam veselīgākas alternatīvas un sniedzam praktiskus padomus asinsspiediena kontrolei.