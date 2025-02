Publicitātes foto

20. februārī plkst. 12.00, aktualizējot nepieciešamību savlaicīgi atpazīt mentālās veselības sarežģījumus un zināt iespējas palīdzībai, tiešraidē notiks “Mēness aptiekas” rīkotā diskusija.

Šogad janvārī veiktā reprezentatīvā iedzīvotāju aptaujā* 44% aptaujāto atzina, ka pēdējā gada laikā izjutuši trauksmi vai panikas lēkmi, vairāk nekā puse jeb 55% no tiem ir gados jaunie vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Līdzīgā aptaujā 2022. gada martā šādi atbildējušo skaits bija divas reizes lielāks – 90%.

Profesors Māris Taube, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs, Nacionālā psihiskās veselības centra klīnikas “Veldre” vadītājs: “Kā rāda aptaujas rezultāti, kaut arī trauksmes līmenis sabiedrībā kopš 2022. gada ir būtiski samazinājies, tomēr tas joprojām saglabājas augsts. Īpaši satraucoši, ka trauksme ir izplatītāka jauniešu vidū. Iespējams, ka dati uzrāda cilvēku nedrošību neskaidrajā un trauksmainajā pasaulē. Pieļauju, ka daļa sabiedrības ir notrulinājusies ilgstošas un hroniskas spriedzes dēļ, samierinājusies, uztverot trauksmi kā normālu ikdienas pavadoni (par ko liecina trauksmes mazināšanās 2024. gadā), taču tā nevajadzētu būt. Jāatgādina, ka hronisks stress psihiskai veselībai ir ļoti bīstams un rada sekas vēlākos dzīves posmos.”

Sekojot diskusijai, varēs papildināt izpratni, kā atpazīt mentālās veselības draudus vēstījošos signālus, kas ikdienā bieži paliek nepamanīti, taču ir būtiski savlaicīgai profilaksei.

Diskusijas laikā tiks aktualizēti jautājumi, kā atbalstīt līdzcilvēkus, kuri saskaras ar mentālās veselības sarežģījumiem, un kāpēc ir svarīgi par šiem jautājumiem atklāti runāt gan ģimenē, gan plašākā sabiedrībā.

Eksperti arī skaidros, kāpēc joprojām sastopamies ar psihiskās veselības stigmām, kas kavē cilvēkus savlaicīgi meklēt profesionālu atbalstu.

Būs iespēja uzzināt arī jaunus un mazāk apspriestus faktus par miega nozīmi mentālās veselības uzturēšanā.

Diskusijā piedalīsies:

Māris Taube, psihiatrs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Nacionālā psihiskās veselības centra klīnikas “Veldre” vadītājs

Marija Ābeltiņa, psiholoģijas zinātņu doktore, klīniskā psiholoģe, sertificēta kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste un supervizore

Marta Celmiņa, miega speciāliste-pediatre Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centrā, Latvijas Miega medicīnas biedrības prezidente

Ieva Virza, “Mēness aptiekas” farmaceite

Irena Cepurīte, mentālās veselības atbalsta biedrības “Ogle” līdzdibinātāja.

Diskusijas moderators: Armands Simsons.

Diskusijas tiešraide būs skatāma “Mēness aptiekas”, “Veselības centru apvienības” Facebook kontos un TVNET.

“Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” 2025. gada janvārī veiktā aptaujā* atklāts, ka sievietes biežāk nekā vīrieši pēdējo 12 mēnešu laikā izjutušas trauksmes vai panikas lēkmes pazīmes. Tāpat desmitā aptaujāto savu psihisko veselību pēdējā gaida laikā vērtēja kā sliktu. Aptaujā noskaidroti arī faktori, kurus iedzīvotāji uzskata par svarīgākajiem psihiskās veselības un emocionālās labsajūtas uzturēšanai ikdienā. Visbiežāk norādītie ir pilnvērtīga atpūta, labvēlīgas attiecības ģimenē un regulāras fiziskās aktivitātes. Savukārt 2023. gada jūnijā Eiropā** 46% aptaujāto atklāja, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā izjutuši depresijas vai trauksmes pazīmes. No tiem 54% nav saņēmuši atbalstu no speciālista šo problēmu risināšanai. Salīdzinot ar Eiropas datiem, Latvijā šie rādītāji bija vēl sliktāki – depresijas vai trauksmes pazīmes tobrīd atzina 61%, no tiem lielākā daļa jeb 70% nebija saņēmuši psihiskās veselības speciālista vai ģimenes ārsta palīdzību.

* “Mēness aptieka” reprezentatīva iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veikta 2025. gada janvārī visā Latvijā, aptaujājot 1358 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

** Eiropas Komisijas “Eirobarometra” zibaptauja 2023. gada jūnijā 27 Eiropas Savienības valstīs, https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3032

