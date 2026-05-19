"Mēs atvainojamies!" Ukraina pēc notriektā drona Igaunijā norāda uz patiesajiem vainīgajiem
Ukraina atvainojas Igaunijai par incidentu ar dronu, kas noticis, Krievijai pielietojot elektroniskās karadarbības sistēmas, apliecināja Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs, atvainošanos paužot pēc otrdien notikušās drona ielidošanas un notriekšanas Igaunijas gaisa telpā.
“Krievija turpina novirzīt Ukrainas dronus uz Baltijas valstīm, izmantojot savus elektroniskās karadarbības līdzekļus. Un Maskava to dara mērķtiecīgi līdz ar propagandas intensificēšanu,” norādīja Tihijs.
“Mēs atvainojamies Igaunijai un visiem mūsu Baltijas draugiem par šādiem netīšiem incidentiem,” apliecināja ministrijas pārstāvis.
“Mēs esam īstenojuši ciešu sadarbību mūsu specializēto iestāžu starpā un turpinām to uzturēt, lai katrā gadījumā nonāktu līdz lietas būtībai un meklētu veidus, kā tos novērst, arī tieši iesaistot mūsu ekspertu grupas,” klāstīja Tihijs.
“Mēs vēlreiz atkārtojam, ka, pretēji Krievijas propagandas apgalvojumiem, ne Igaunija, ne Latvija, Lietuva un Somija nekad nav atļāvušas izmantot savu gaisa telpu triecieniem pret Krieviju,” uzsvēra ministrijas pārstāvis.
“Turklāt Ukraina nekad nav pieprasījusi šādu izmantošanu,” viņš piebilda.
“Ukraina izmanto savas tiesības uz pašaizsardzību (..). Mūsu leģitīmie militārie mērķi atrodas Krievijā, un mēs izmantojam Krievijas gaisa telpu, lai tos sasniegtu,” skaidroja Tihijs.
“Krievijai nav tiesību vainot Ukrainu, Baltijas valstis vai Somiju par savas rīcības un, plašākā nozīmē, agresijas kara sekām,” norādīja ministrijas pārstāvis.
“Mēs esam pateicīgi saviem partneriem Igaunijā, Somijā, Latvijā un Lietuvā par atbalstu un solidaritāti,” apliecināja Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs.
NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
Drons notriekts virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos, norādīja Pevkurs.
Dienvidigaunijā plkst. 12 izsludināts dronu apdraudējums, bet plkst. 12.45 tas atcelts. Pēc Igaunijas bruņoto spēku sniegtās informācijas, drons notriekts plkst. 12.14, izšaujot vienu raķeti.
Igaunijas bruņotie spēki norādīja, ka incidents notika intensīvas elektroniskās karadarbības apstākļos, tostarp Krievijas veiktas GPS traucēšanas apstākļos.
Operāciju vadīja Latvijas Kontroles un ziņošanas centrs, informēja Igaunijas bruņotie spēki.
Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) aģentūrai LETA pavēstīja, ka Latvijas Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centrs nodrošināja NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā iesaistīto Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāju F-16 vadību un kontrolēja un koordinēja Igaunijā notikušo bezpilota gaisa sistēmas neitralizēšanas operāciju.
Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas izvietoti Lietuvā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra un neitralizēja bezpilota lidaparātu uz dienvidiem no Peltsamā pilsētas. Pirms iesaistes mērķis tika vizuāli identificēts, īpašu uzmanību pievēršot civiliedzīvotāju drošībai, skaidroja NBS.
Demisionējusī Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) tviterī pauda pateicību Latvijas Gaisa spēkiem par profesionālo darbu. “Šī operācija apliecina sabiedroto gatavību cieši sadarboties un ātri reaģēt uz drošības apdraudējumiem mūsu reģionā,” uzsver Siliņa.
Pevkurs Igaunijas portālam “Delfi” teica, ka tas, visticamāk, bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā.
Savukārt Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR Pevkurs pastāstīja, ka informācija par dronu saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un ka Igaunijas radari ir fiksējuši dronu, kas pārvietojies Igaunijas dienvidu virzienā.
“Mēs aktivizējām nepieciešamos pasākumus, un NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs notrieca dronu,” sacīja Pevkurs, piebilstot, ka tas bijis Rumānijas iznīcinātājs F-16.
“Pašlaik mēs noskaidrojam visas precīzās detaļas, bet ir zināms, ka drons tika notriekts virs Vertsjerva ezera. Cik mums zināms, šobrīd tiek noskaidrota arī vieta, kur nokrita atlūzas, kas, iespējams, atrodas uz sauszemes, nevis pašā ezerā,” piebilda Pevkurs.
Pēc ministra teiktā, pagaidām nav informācijas, ka būtu nodarīts kaitējums civiliedzīvotājiem.
Drona atlūdzas tika atrastas Jegevas apriņķa Kablakilas ciemā. Kāds aculiecinieks ERR pastāstīja, ka atlūzas nokritušas mežā lauka malā, aptuveni 30 metru attālumā no tuvākās dzīvojamās ēkas.
Krievijas ziemeļrietumu reģionam otrdien uzbruka Ukrainas droni, un tādēļ tika pārtraukta satiksme Pleskavas un Sanktpēterburgas Pulkovas lidostās.