“Ja šomēnes saņemšu 779,99€, tad nodoklis būs 78€, bet, ja saņemšu 2 centus vairāk, tad – 242€.” Nu kā var nepatikt šis nodokļu režīms?! 9

17:45, 19. maijs 2026
Ziņas Ekonomika

Latvijā pašnodarbināto (saimnieciskās darbības veicēju) nodokļu režīms bieži izraisa neizpratni un neapmierinātību, jo tajā noteiktas pārāk straujas robežas tam, ka veidojas negaidīts nodokļu maksājumu kāpums pat pie niecīgām nopelnīto summu atšķirībām.

Par vienu šādu ļoti spilgtu piemēru nesen izvērtās karsta diskusija vietnē “X”: “Es kādreiz nesapratu, kāpēc cilvēkiem nepatīk pašnodarbināties. Pusgads šajā statusā, un sāku saprast. Ja šomēnes saņemšu 779,99€, tad nodoklis būs 78€, bet ja saņemšu 780,01€ (par veseliem ārprātīgiem milzīgiem 2 centiem vairāk), tad nodoklis 242€. Nu kā var nepatikt!” tā raksta @DepresGrutniece.

Šis piemērs precīzi ilustrē problēmu ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Pašnodarbinātajiem ir jāveic minimālās iemaksas no noteikta objekta (šobrīd bieži saistīts ar 500–780 € robežām atkarībā no mēneša un regulējuma), un pārsniegšanas brīdī likme strauji pieaug no zemākas (apm. 10%) līdz ievērojami augstākai (līdz 31% un vairāk kombinācijā ar IIN).

Komentētāji reaģē asi: “Strādāsi vairāk, saņemsi mazāk. Brīnišķīga un motivējoša sistēma.”

Citi piebilst: “Pirms pāris gadiem biju pašnodarbinātais… VSOAI + PVN + IIN samaksāt apmēram 46% no apgrozījuma.”

Komentārs “Kāpēc cīnies par 2 centiem? Pašnodarbinātā statusa jēga nav apmierināt kapeikp…ējus” — izraisīja ironisku reakciju: “Pareiz8i – ja bauriem nav maizes, lai tak ēd kūkas!”

Šī sistēma daudziem šķiet ne tikai nesamērīga, bet arī demotivējoša – tā vietā, lai veicinātu uzņēmējdarbību, tā rada situācijas, kurā par nedaudz lielākiem ienākumiem cilvēks saņem ievērojami mazāk “uz rokas”. Lūk, plašāks ieskats komentāros par šo tēmu.

Pašnodarbinātā statuss Latvijā ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā legāli uzsākt savu biznesu, tam nav nepieciešams liels pamatkapitāls vai sarežģīta uzņēmuma reģistrācija. Šī režīma pamata princips balstās uz saimnieciskās darbības veicēja reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā, kur nodokļi tiek maksāti no reālajiem ienākumiem.

Klasiskajā variantā pašnodarbinātais maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un nelielas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Pārsniedzot minimālās algas slieksni, ir jāmaksā pilni nodokļi- tas kalpo kā pamats tiesībām uz slimības lapām, maternitātes pabalstiem un nākotnes pensiju.

No praktiskā viedokļa šis režīms daudziem ir patiešām ērts un izdevīgs – cilvēkam nav jābūt piesaistītam vienam darba devējam, viņš pats plāno savu laiku, izvēlas klientus un nosaka pakalpojumu cenas.

Tomēr sociālajos tīklos regulāri uzvirmo asas diskusijas, kurās cilvēki pašreizējos kritērijus dēvē par klaji negodīgiem un tie pat tiek uztverti kā sods. Lielākais sašutuma vilnis parasti ir saistīts ar tā dēvētajām minimālajām obligātajām iemaksām – sistēmu, kas liek maksāt sociālo nodokli no pilnas minimālās algas pat tad, ja pašnodarbinātais mēnesī nopelnījis tikai pāris simtus eiro. Cilvēki neslēpj rūgtumu, ka valsts šādi “žņaudz” mazos amatniekus, piespiežot izvēlēties starp strādāšanu pelēkajā zonā.

Pievieno LA.LV
