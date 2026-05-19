“Ja šomēnes saņemšu 779,99€, tad nodoklis būs 78€, bet, ja saņemšu 2 centus vairāk, tad – 242€.” Nu kā var nepatikt šis nodokļu režīms?! 9
Latvijā pašnodarbināto (saimnieciskās darbības veicēju) nodokļu režīms bieži izraisa neizpratni un neapmierinātību, jo tajā noteiktas pārāk straujas robežas tam, ka veidojas negaidīts nodokļu maksājumu kāpums pat pie niecīgām nopelnīto summu atšķirībām.
Par vienu šādu ļoti spilgtu piemēru nesen izvērtās karsta diskusija vietnē “X”: “Es kādreiz nesapratu, kāpēc cilvēkiem nepatīk pašnodarbināties. Pusgads šajā statusā, un sāku saprast. Ja šomēnes saņemšu 779,99€, tad nodoklis būs 78€, bet ja saņemšu 780,01€ (par veseliem ārprātīgiem milzīgiem 2 centiem vairāk), tad nodoklis 242€. Nu kā var nepatikt!” tā raksta @DepresGrutniece.
Šis piemērs precīzi ilustrē problēmu ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Pašnodarbinātajiem ir jāveic minimālās iemaksas no noteikta objekta (šobrīd bieži saistīts ar 500–780 € robežām atkarībā no mēneša un regulējuma), un pārsniegšanas brīdī likme strauji pieaug no zemākas (apm. 10%) līdz ievērojami augstākai (līdz 31% un vairāk kombinācijā ar IIN).
Komentētāji reaģē asi: “Strādāsi vairāk, saņemsi mazāk. Brīnišķīga un motivējoša sistēma.”
Citi piebilst: “Pirms pāris gadiem biju pašnodarbinātais… VSOAI + PVN + IIN samaksāt apmēram 46% no apgrozījuma.”
Komentārs “Kāpēc cīnies par 2 centiem? Pašnodarbinātā statusa jēga nav apmierināt kapeikp…ējus” — izraisīja ironisku reakciju: “Pareiz8i – ja bauriem nav maizes, lai tak ēd kūkas!”
Šī sistēma daudziem šķiet ne tikai nesamērīga, bet arī demotivējoša – tā vietā, lai veicinātu uzņēmējdarbību, tā rada situācijas, kurā par nedaudz lielākiem ienākumiem cilvēks saņem ievērojami mazāk “uz rokas”. Lūk, plašāks ieskats komentāros par šo tēmu.
Pašnodarbinātā statuss Latvijā ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā legāli uzsākt savu biznesu, tam nav nepieciešams liels pamatkapitāls vai sarežģīta uzņēmuma reģistrācija. Šī režīma pamata princips balstās uz saimnieciskās darbības veicēja reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā, kur nodokļi tiek maksāti no reālajiem ienākumiem.
Klasiskajā variantā pašnodarbinātais maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un nelielas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Pārsniedzot minimālās algas slieksni, ir jāmaksā pilni nodokļi- tas kalpo kā pamats tiesībām uz slimības lapām, maternitātes pabalstiem un nākotnes pensiju.
No praktiskā viedokļa šis režīms daudziem ir patiešām ērts un izdevīgs – cilvēkam nav jābūt piesaistītam vienam darba devējam, viņš pats plāno savu laiku, izvēlas klientus un nosaka pakalpojumu cenas.
Tomēr sociālajos tīklos regulāri uzvirmo asas diskusijas, kurās cilvēki pašreizējos kritērijus dēvē par klaji negodīgiem un tie pat tiek uztverti kā sods. Lielākais sašutuma vilnis parasti ir saistīts ar tā dēvētajām minimālajām obligātajām iemaksām – sistēmu, kas liek maksāt sociālo nodokli no pilnas minimālās algas pat tad, ja pašnodarbinātais mēnesī nopelnījis tikai pāris simtus eiro. Cilvēki neslēpj rūgtumu, ka valsts šādi “žņaudz” mazos amatniekus, piespiežot izvēlēties starp strādāšanu pelēkajā zonā.
Tos divus centus tramvaja biļetē vienmēr var norakstīt. Un vēl par IeIN nedrīkst aizmirst, tas arī būs jāmaksā.
— Ingvilda 💙💛 (@Ingvilda) May 18, 2026
Kāda tad jēga būt pašnodarbinātam, ja visu šo var regulēt ar Sia?
— AJ (@Atis_J) May 18, 2026
Protams. Bet mana sāpe ir par to, ka pie tik mazas summas ir tik milzīgs lēciens nodokļa likmei – no 10% uz 31%, kāds, šķiet, nav nekur citur.
— Kārtējā Tvittermamma (@DepresGrutniece) May 18, 2026
Martāvisi priecājās par "plusiem deklarācijā", man tas bija sāpes un ciešanas. Tas bija pilnīgs kosmoss.
Risinājums, ko atradu – atvērt mazkapitāla SIA, maksāt sev minimālo algu + kad nepieciešami līdzekļi, tad izmaksāju sev dividendes (20%).
Uzreiz ir sajūta, ka esi turīgāks.
— Jānis Jānis Bruģis (@Janisbrugis) May 18, 2026
Izgroziet lietu tā, lai nav jāmaksā lielāks nodoklis.
— Ainārs Zelčs (@Eraksti) May 18, 2026
Zinu, zinu. Bet nu besīgi tāpat. Jo nekur citur, man šķiet, nav tik lielas nodokļu likmju atšķirības pie tik mazām summām.
— Kārtējā Tvittermamma (@DepresGrutniece) May 18, 2026
Robeža bus vienmēr.
Igaunijā laikam nav nekādu nodokļu līdz 24000 gadā jeb apmēram 2000 menesī. Bet tur nav ari nekādu sociālo garantiju.
— MinnaBremze (@MinnaBremze) May 18, 2026
Pareiz – ja bauriem nav maizes, lai tak ēd kūkas! pic.twitter.com/0FbWz48fes
— Kārtējā Tvittermamma (@DepresGrutniece) May 18, 2026
Man PVN tur ļoti simboliski man maisīja dzīvi, jo 90% strādāju ar ārzemniekiem, bet, atceroties cīņu ar PVN reģistru, tad nepieminēt īsti nevarēju.
Principā Tev ir taisnība, bet praksē var arī gadīties klienti, kuriem tik vienkārši nevar cenu pacelt par 21%
— Jānis Jānis Bruģis (@Janisbrugis) May 18, 2026