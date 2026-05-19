Nenopļauj, bet apēd – pieneņu limonāde, kraukšķīgas uzkodas un viltotie kaperi 0

17:31, 19. maijs 2026
Kamēr lielākā daļa dārzu īpašnieku pavasarī sāk izmisīgu cīņu ar pienenēm, igauņu kustības “Metsik Toit” (“Mežonīgā pārtika”) aizsācēja Līsa Tūlberga aicina darīt pilnīgi pretējo – pienenes var vienkārši apēst. Izrādās, šim augam piemīt milzīgs kulinārais potenciāls, un uzturā var izmantot pilnīgi visu – no saknes līdz pat zieda galam, vēstīts portālā Err.ee.

“Galvenais ir noķert pareizo ievākšanas laiku. Te valda sava loģika, kuru daļu un kad vākt. Saknes parasti rok pavasarī un rudenī, savukārt lapas un ziedu galviņas vislabāk plūkt tieši tagad. Ja ir vēlme no neatvērtiem ziedpumpuriem pagatavot viltotos kaperus, tad tie jālasa tūlīt pat, kamēr vēl nav izplaukuši,” stāsta Līsa. Taču par īsto virtuves karalieni viņa dēvē tieši atvērušos, dzelteno pienenes galviņu, no kuras var pagatavot fantastisku, dabiski raudzētu limonādi.

Pati galvenā lieta, kas jāatceras visiem pieneņu lasītājiem – videi augu apkaimē jābūt tīrai. Pilsētvidē un pat laukos ir jābūt uzmanīgiem, tāpēc pienenes nevajadzētu lasīt tuvāk par simts metriem no lielajiem autoceļiem.

