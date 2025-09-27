Krievijas izlūkkuģis pieķerts skenējam stratēģiskos ūdeņus. Briti sola izlēmīgu rīcību 30
Krievijas izlūkošanas kuģis “Jantar” atkal nonācis uzmanības centrā kā drauds Eiropas zemūdens kabeļu infrastruktūrai, ziņo laikraksts Financial Times.
Pagājušajā rudenī “Jantar” devās 97 dienu ilgā misijā no Kolas pussalas, šķērsojot Norvēģiju, Lamanšu, Vidusjūru un Suecas šaurumu, apstājoties stratēģiski svarīgos punktos. Tā galvenais uzdevums ir uzraudzīt un kartēt zemūdens kabeļus, kas nodrošina NATO sabiedrotajiem internetu, energoapgādi, militāro komunikāciju un finanšu operācijas.
Financial Times, balstoties uz satelītu datiem un intervijām ar militārpersonām, apstiprināja, ka kuģis atradies virs kritiski svarīgām kabeļu līnijām Īrijas jūrā un netālu no Svalbāras, apzināti slēpjot savas aktivitātes, lai gan radara dati to identificēja.
Kuģa maršruts un mērķi
“Jantar” ir pakļauts Krievijas Dziļūdens pētniecības galvenajai direktorātai (GUGD) – slepenai vienībai, kas pārvalda vairāk nekā 50 specializētus kuģus un zemūdenes. GUGD uzdevumi ietver ne tikai izlūkošanu, bet arī potenciālu sabotāžu pret Rietumu infrastruktūru. Tās zemūdenes spēj nolaisties līdz 6 km dziļumam, pieslēgties kabeļiem vai pat ievietot sprāgstvielas.
Kuģa klātbūtne Lielbritānijas un Īrijas ūdeņos izraisījusi asu Lielbritānijas aizsardzības ministra Džona Hīlija reakciju, kurš paziņojis: “Mēs jūs redzam. Mēs zinām, ko jūs darāt. Un mēs nevairīsimies no izlēmīgas rīcības.”
NATO uzskata, ka šādas Krievijas operācijas ir daļa no “pelēkās zonas” starp mieru un karu, kas var nodarīt smagu triecienu Eiropas ekonomikai un drošībai, neuzsākot tiešu konfliktu.
Europe could be left without internet, energy supplies, and military communications: Russia is secretly preparing acts of sabotage around the British Isles
The Russian reconnaissance vessel Yantar spent three months in European waters collecting data on underwater cables
