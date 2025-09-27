Krievijas izlūkošanas kuģis “Jantar”
Krievijas izlūkošanas kuģis “Jantar”
Ekrānšāviņi no X; kolāža LA.lv

Krievijas izlūkkuģis pieķerts skenējam stratēģiskos ūdeņus. Briti sola izlēmīgu rīcību 30

LA.LV
14:54, 27. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas izlūkošanas kuģis “Jantar” atkal nonācis uzmanības centrā kā drauds Eiropas zemūdens kabeļu infrastruktūrai, ziņo laikraksts Financial Times.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kādā vecumā kaķis tiek uzskatīts par vecu: atbild veterinārārsts
“Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu sieriņu; sabiedrība “starā”
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 7
Lasīt citas ziņas

Pagājušajā rudenī “Jantar” devās 97 dienu ilgā misijā no Kolas pussalas, šķērsojot Norvēģiju, Lamanšu, Vidusjūru un Suecas šaurumu, apstājoties stratēģiski svarīgos punktos. Tā galvenais uzdevums ir uzraudzīt un kartēt zemūdens kabeļus, kas nodrošina NATO sabiedrotajiem internetu, energoapgādi, militāro komunikāciju un finanšu operācijas.

Financial Times, balstoties uz satelītu datiem un intervijām ar militārpersonām, apstiprināja, ka kuģis atradies virs kritiski svarīgām kabeļu līnijām Īrijas jūrā un netālu no Svalbāras, apzināti slēpjot savas aktivitātes, lai gan radara dati to identificēja.

Kuģa maršruts un mērķi

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs devām signālus dažām valstīm!” Zelenskis paziņo ko iepriekš neizpaustu saistībā ar krievu dronu skaitu Polijā
Veselam
Kas notiks ar tavu ķermeni, ja katru dienu ēdīsi bumbierus?
Veselam
pārvarēt vientulību un atgūt dzīvesprieku: 10 pārbaudīti veidi

“Jantar” ir pakļauts Krievijas Dziļūdens pētniecības galvenajai direktorātai (GUGD) – slepenai vienībai, kas pārvalda vairāk nekā 50 specializētus kuģus un zemūdenes. GUGD uzdevumi ietver ne tikai izlūkošanu, bet arī potenciālu sabotāžu pret Rietumu infrastruktūru. Tās zemūdenes spēj nolaisties līdz 6 km dziļumam, pieslēgties kabeļiem vai pat ievietot sprāgstvielas.

Kuģa klātbūtne Lielbritānijas un Īrijas ūdeņos izraisījusi asu Lielbritānijas aizsardzības ministra Džona Hīlija reakciju, kurš paziņojis: “Mēs jūs redzam. Mēs zinām, ko jūs darāt. Un mēs nevairīsimies no izlēmīgas rīcības.”

NATO uzskata, ka šādas Krievijas operācijas ir daļa no “pelēkās zonas” starp mieru un karu, kas var nodarīt smagu triecienu Eiropas ekonomikai un drošībai, neuzsākot tiešu konfliktu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Būsim reāli, mēs neatrodamies konvencionālā karā, bet karā ar Krieviju mēs esam.” Pieaug sabotāžas draudi…
Krimināls
Četri terorakti Eiropā – saistīti ar Rīgu… Cik Latvijas iedzīvotāju bija šajā Krievijas specdienestu sabotieru grupā?
Scenārijs skaidrs. Ķīnas kuģis enkuru vilcis daudzus kilometrus, tā sabojājot zemūdens kabeļus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.