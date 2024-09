Pateicoties spēcīgajiem triecieniem pa noliktavām ar munīciju Krievijas teritorijā, Ukrainas militārpersonas provizoriski ziemas periodam paglābušas savas valsts infrastruktūru. Šādu viedokli televīzijas kanāla “Espresso” ēterā pauda militārais eksperts Ivans Stupaks.

Eksperts, atsaucoties uz dažādiem vērtējumiem, sacīja, ka pēc pirmās iznīcinātās noliktavas ar munīciju Tveras apgabalā tika ziņots, ka Ukraina, iespējams, nu ieguvusi “priekšrocību” pirms vērienīgas infrastruktūras un pierobežas reģionu apšaudes, kas bija plānota, tuvojoties ziemai. “Pēc šo noliktavu iznīcināšanas, lai gan es negribu skriet notikumiem pa priekšu, bet man šķiet, ka mēs uzvarējām nedaudz vairāk kā par par trīs mēnešiem uz priekšu,” portāls Unian citē Stupaku.

“Mūs brīdināja, un mēs sapratām, ka krievi šoziem kā neprātīgi pievērsīsies Ukrainas infrastruktūrai. Pieņemu, ka tādā veidā mēs kaut nedaudz paglābām situāciju. Skaidrs, ka šie nav pēdējie sprādzieni Krievijas Federācijā. tie turpināsies, īpaši tiks mērķēts uz “Iskanders” uzkrāšanas vietām. Mēs šobrīd redzam tikai munīcijas sprādzienus un nerunājam par to, cik daudz arī kadru tur tika iznīcināts, tāpat netiek minēts, cik dažādas smagās tehnikas tur bija, kas arī “pameta čatu,” piebilda Stupaks.

Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis biedzot sestdien komentēja Aizsardzības spēku uzbrukumus lielajiem Krievijas arsenāliem 21.septembrī. “Šodien atkal ir vērts cildināt mūsu karavīrus par precizitāti un precizitāti ienaidnieka teritorijā. Tas ir tas, kas būtiski maina situāciju – mūsu spēja nogādāt karu mājās uz Krieviju,” viņš teica vakara videovēstījumā 21.septembrī.

Viņš norādīja, ka noliktavā, kurā trāpīja SBU kaujinieki, tika glabātas taktiskās raķetes un vadāmās aviācijas bumbas: “Viss, ko Krievija izmanto teroram pret mūsu pilsētām, mūsu pozīcijām. Un es gribu uzsvērt: mēs to darām, pateicoties savām spējām, mūsu ieročiem – bez tiem līdzekļiem, kurus var nodrošināt partneri un kas varētu ievērojami paātrināt šī kara beigas,” sacīja Zelenskis.

Today, we once again commend our warriors for their precision—specifically on enemy territory. This is what fundamentally changes the situation—our ability to bring the war back home to Russia.

Another arsenal in Russia has been hit, and it was a significant one for the… pic.twitter.com/OjHvLOOo8R

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2024