VIDEO. Ukraiņi sarīkojuši pamatīgu "salūtu" Krievijā: pēc dronu triecieniem deg munīcijas noliktavas







Krievijā Krasnodaras novadā un Tveras apgabalā pēc dronu triecieniem, kas notikuši naktī un rīta pusē, deg munīcijas noliktavas, sestdien pavēstīja amatpersonas un mediji.

Krasnodaras novadā aizdegušās munīcijas noliktavas pie Tihoreckas, bet Tveras apgabalā – pie Toropecas. To, ka Krasnodaras novadā izraisījies ugunsgrēks un notiek detonācija, apstiprināja novada gubernators Venjamins Kondratjevs.

Naktī virs novada esot notriekti divi Ukrainas droni, un viena notriektā dona atlūzas izraisījušas sprādzienbīstamu priekšmetu aizdegšanos. Cietušo nav, norādīja gubernators. No ciemata, kas atrodas līdzās degošajai noliktavai, tiek evakuēti cilvēki. Vietējie iedzīvotāji, pētnieki un mediji apgalvo, ka uzbrukts noliktavai, kurā cita starpā tiek glabāti Ziemeļkorejas šāviņi.

Šorīt dronu trieciena rezultātā Tveras apgabalā netālu no Toropecas aizdegusies munīcijas noliktava. Arī Tveras apgabala gubernators Igors Rudeņa ziņo par notriektiem droniem. Nav ziņu par cietušajiem. “Saistībā ar notikušo” evakuēta Staraja Toropas dzelzceļa stacija, teikts Oktobra dzelzceļa paziņojumā presei. Tikai pirms dažām dienām Toropecā dega cita militārā noliktava. Krievijas mediji vēsta, ka Tveras apgabalā noticis trieciens raķešu arsenālam.

Pēc trieciena slēgta satiksme šosejas M-9 “Baltija”, kas savieno Maskavu un Latvijas robežu, posms. Satiksme apturēta posmā no 322 līdz 420 kilometram – no Kuņjas līdz Ņeļidovai. Krievijas medijos publicētas kartes, kurās šo posmu iesaka apbraukt no Veļikije Lukiem līdz Ņeļidovai pa ceļiem uz dienvidiem no šosejas M-9. Šosejas slēgtā posma rajonā atrodas Oktjabrskijas ciems, kur trāpīts Krievijas Galvenās raķešu un artilērijas pārvaldes 23.arsenālam.

Staraja Toropas stacija atrodas 11 kilometru attālumā no šī ciema. Ierobežojumi būs spēkā līdz “īpašam rīkojumam”. Platformā “Telegram” ziņu kanāli vēsta, ka ukraiņu droni “trāpījuši slepenam objektam”. Tur varētu būt glabātas raķetes, kas, notiekot detonācijai, “apvidū desmitus kilometru pārvērtīs putekļos”. “Krievi apgalvo, ka tur esot raķešu šahtas ar gaisa slūžām kā bunkurā. Caur armijas daļu iet dzelzceļš, kas nav atzīmēts kartēs,” vēsta Ukrainas medijs “Ukrainska pravda”. “Raķešu vidū varētu būt arī Ziemeļkorejas raķetes,” krievu avotu informāciju atreferē izdevums.

💥 Russia: Ammunition depot in Kamenny, Tikhoretsky district of Krasnodar Krai is blowing up following Ukrainian drone strikes. pic.twitter.com/30BtJYAyZ8 — Igor Sushko (@igorsushko) September 21, 2024

💥 Russia: Ukrainian drones struck a munitions depot in Krasnodar Krai. pic.twitter.com/DyHsLNG7Wk — Igor Sushko (@igorsushko) September 21, 2024