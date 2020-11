Raidīti šāvieni: Minskā notikušas protestētāju un drošības spēku sadursmes

Baltkrievijas milicija svētdien Minskā aizturējusi protestētājus un raidījusi gaisā brīdinājuma šāvienus, ziņo mediji.

Cilvēktiesību aizstāvības centrs “Vjasna” (“Pavasaris”) ziņoja, ka Minskā un citur Baltkrievijā šodien nesankcionētos protestos aizturēt 36 cilvēki, no kuriem vairāki jau atbrīvoti.

Protestētāji Minskā šodien devās gājienā no pilsētas centra uz padomju represiju upuru piemiņas vietu Karapatu mežā pie galvaspilsētas. Taču drošības spēki protestētājus pa ceļam izklīdināja.

Varasiestādes apstiprinājušas, ka Minskā miliči raidījuši gaisā brīdinājuma šāvienus, lai izklīdinātu protestētājus.

Kādus tieši ieročus miliči izmantojuši, nav zināms.

Sociālajos medijos publiskotajos video redzams, ka galvaspilsētā izvietoti armijas visurgājēji ar automātiskajiem ieročiem uz jumta.

