Medicīnas tehnoloģiju jaunuzņēmums “Koatum” izstrādājis dentālo implantu pārklājumu, kas palīdzēs izvairīties no implantu atgrūšanas un iekaisuma veidošanās. Attēlā (no kreisās puses): “Koatum” līdzdibinātājs Sergejs Jakimovs, biotehnologs un pētnieks Svjatoslavs Kistkins, medicīnisko implantu produktu vadītāja Anna Grižāne un izpilddirektors, līdzdibinātājs Emīls Sjundjukovs. Foto: Karīna Miezāja

Tā būs bumba nozarē. Latvijas uzņēmuma radītā tehnoloģija samazina riskus zobārstniecībā





Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Medicīnas tehnoloģiju jaunuzņēmums “Koatum” šobrīd strādā pie dentālo implantu pārklājuma izstrādes, kas palīdzēs izvairīties no implantu atgrūšanas un iekaisuma veidošanās. Pirmie izmēģinājumi rāda, ka rezultāti ir divas reizes labāki par šobrīd esošo industrijas standartu.

“Koatum” ir viens no tiem zinātņietilpīgajiem uzņēmumiem, kuru saknes meklējamas Latvijā esošajā akseleratorā “Komercializācijas reaktors”, kas ir vienīgais akselerators Latvijā, kurš orientējas uz atbalstu zinātņietilpīgiem uzņēmumiem.

Uzņēmuma mērķis būtībā ir atrisināt vienu no nopietnākajām implantoloģijas un protezēšanas problēmām, kas saistītas ar implantu integrāciju cilvēka organismā – ne vienmēr organisms izvēlas implantu “pieņemt”. Ortopēdijā tas nozīmē bioplēves rašanos. Vienkārši skaidrojot – rodas iekaisums. Kā skaidro uzņēmuma vadītājs Emīls Sjundjukovs – tā ir dabiska organisma reakcija, taču apejama, un tieši to “Koatum” cenšas risināt. Kā? Strādājot pie unikālu implantu pārklājumu izstrādes, kas ļautu veiksmīgi izolēt zobu un implantu, kas parasti ir no titāna. Šobrīd uzņēmums orientējas tieši uz zobu implantu pārklāšanu.

Bioaktīvo vielu mikslis

Pārklājums ir unikāls ar to, ka veidots no trim ārkārtīgi plāniem slāņiem, kas nodrošina ne tikai izolāciju, bet arī nepieciešamo zāļu transportēšanu organismā. Pirmais ir izolācijas slānis, kas būtībā “apkaro” titānu – lai neprovocētu imūno atbildi. Otrs ir hidroksilapatīta slānis, kura ķīmiskais sastāvs ir ļoti līdzīgs dabiskā kaula sastāvam. Šis slānis attiecīgi stimulē kaula ieaugšanu.

Savukārt trešais slānis ir polimērs ar bioaktīvo vielu, kas izdalās zobā un stimulē dažādus procesus. “Koatum” medicīnas implantu produktu vadītāja Anna Grižāne skaidroja, ka bioaktīvo vielu slānis nodrošina ātrāku rehabilitācijas periodu, kā arī palīdz veikt vaskularizāciju – palielina asiņu plūsmu. Tādā veidā notiek labāka apasiņošana un dzīšana, veicinot kaula ātrāku ieaugšanu.

“Šāda risinājuma tirgū nav. Tas ir jauns, svaigs risinājums, kam ir gan savi plusi, gan problēmas, jo testu laikā nedrīkst būt nekādu problēmu,” sacīja Anna.

Emīls Sjundjukovs piebilst, ka “Koatum” grib veidot īpašas bioaktīvo vielu kombinācijas, kuras būtu domātas konkrētu komplikāciju novēršanai. Emīls to salīdzināja ar desu maižu taisīšanu, kombinējot produktus pēc savām vēlmēm. “Koatum” gadījumā katram pacientam tiks sakombinēts tieši viņam nepieciešamais bioaktīvo vielu mikslis.

Partneriem nepatīk risks

Medicīnas tehnoloģiju jeb “medtech” nozarē ļoti būtiska nozīme ir dažādu partnerību dibināšanai. Arī “Koatum” nav izņēmums – būtiskākā sadarbība ir ar Krievijas Tomskas Politehniskās universitātes zinātnisko grupu, kas jau apmēram 20 gadus pētījusi materiālus, kuri būtu visefektīvākie implantu pārklāšanai.

“Visi apvienojāmies ar domu radīt pievienoto vērtību. Sākumā ortopēdijā, tagad zobārstniecībā. Mēs esam paņēmuši vienu no Tomskas pētnieku metodēm, kuru aktīvi izmanto aero­nautikā, pielāgojot to medicīnas jomas implantiem. Mēs implantus pārklājam zemākā temperatūrā, salīdzinot ar citām metodēm. Piemēram, plazmas metodē pārklājumus veido 500–600 grādos, bet mēs to darām zemākā temperatūrā.”

Jāuzsver, ka “Koatum” pats neražo implantus, tāpēc nepieciešama sadarbība ar implantu ražotājiem, taču tas nemaz nav tik vienkārši, jo neviens no ražotājiem nevēlas ar savu finansējumu iesaistīties sākuma stadijas jaunuzņēmumā, kura nākotne ir miglā tīta.

“Var būt lieliski rezultāti laboratorijā un klīniskajos testos, bet vai iegūtais rezultāts ir tik radikāls, lai mainītu situāciju nozarē? Bieži vien nav, tāpēc uzņēmumi ir rezervēti sadarbībai. Ikvienas izmaiņas viņu ikdienā prasa laiku, ieguldījumus. Taču redzam, ka vairākās nišās varam uzlabot dzīves kvalitāti.” Interesanti gan, ka, tiklīdz “medtech” nozarē uzņēmums sasniedz attiecīgu attīstības stadiju, finansējuma vārti paveras plašāk un iespēju ir daudz.

Emīls skaidro, ka sākumā izdzīvot būtu vieglāk tad, ja uzņēmuma saknes būtu meklējamas kādā no pasaules labākajām universitātēm, taču tam nebūtu jākļūst par demotivējošu faktoru – drīzāk otrādi.

Jāpārdzīvo gadiem ilgi testi

Kāpēc zobu implantācija? Kā skaidroja Emīls – zobārstniecībā, salīdzinot ar ortopēdiju, ir salīdzinoši īsāks validācijas jeb pārbaužu periods, taču jebkurā gadījumā “Koatum” produkta izmēģinājuma periods ilgs vismaz divus gadus. Šobrīd pārklājuma klīniskos pētījumus “invivo” jeb dzīvā organismā (dzīvniekos) veic Zviedrijas pētījumu institūtā “RISE”, bet veiksmīgi izmēģinājumi ar aitām jau veikti Londonas Karaliskajā nacionālajā ortopēdiskajā slimnīcā. Ja viss būs kārtībā, nākamais posms jau būs saistīts ar testiem, kuros būs jāiesaista cilvēki. Sagaidāms, ka jau gada beigās “Koatum” varētu saņemt atzinumu no Zviedrijas.

“Mums par sliktu nāk tas, ka esam ļoti konservatīvā nozarē, kurā ir ļoti ierobežotas iespējas iegūt starta finansējumu, kā arī pētījumu periods ir garš. Izstrādāt kādu programmatūras produktu ir daudz vienkāršāk, jo nav nepieciešams iziet kaudzi testu – gan laboratorijā ar šūnu kultūrām, gan ar dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Ja kaut kas noiet greizi, viss jāsāk no sākuma.”

Izmēģinājumi ar cilvēkiem ilgs apmēram pusotru gadu, bet pēc tam “Koatum” varēs sertificēt izmēģināto produktu. Mērķis ir pamattehnoloģiju patentēt un veidot tehnoloģijas atzarus – zobārstniecībā, ortopēdijā u. c. nozarēs.

“Katrā no tām validācijas periods būs jāsāk no sākuma, taču vismaz viens produkts būs novests līdz galam,” skaidroja Emīls.

Jau minēju, ka sākotnējā ideja bijusi saistīta ar pārklājumu veidošanu ortopēdijā, taču dažādu iemeslu dēļ šī nozare pabīdīta otrajā plānā. Tomēr nākotnē “Koatum” pavisam noteikti izstrādās risinājumu arī ortopēdijā. Tāpat investori no Izraēlas izteikuši vēlmi veidot risinājumu 3D struktūrām, ar kurām varētu aizvietot audus, kuri izoperēti, piemēram, no žokļa vēža dēļ. Tāpat varianti būšot arī militārajā jomā, onkoloģijā u. c.

Perspektīvākā joma pasaulē

Medicīnas tehnoloģiju nozarei Latvijā ir liels potenciāls – var minēt ne tikai “Koatum”, bet arī daudziem zināmo “Anatomy Next”. Tāpat ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar krūts vēža skrīningu un Covid-19 vakcīnas izstrādi Tuvajos Austrumos.

“Tas var būt subjektīvs viedoklis, bet “medtech” joma ir viena no perspektīvākajām pasaulē. Cilvēki grib dzīvot gan ilgāk, gan kvalitatīvāk, un nākotnē mēs to piedāvāsim. Paldies arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kā arī Ekonomikas ministrijai. Nekad nebūtu ticējis, ka valsts iestādes uz Latviju varētu atvest tādu milzi kā “MGI Tech Latvia”, kas ir lielākais ģenētikas grands pasaulē. Tikai jāturpina strādāt.”

Kā norādīja Anna, ik gadu pasaulē zobos nonāk 20 miljoni implantu, un vismaz miljonu noteikti “Koatum” varētu pārklāt ar savu produktu. Tomēr piecu gadu laikā plānots uzņēmumu pārdot. “Tas nav nekas slikts, tā ir dabiska jaunuzņēmuma attīstības stadija. Turklāt tas neizslēdz iespēju turpināt savu profesionālo darbību tajā pašā nozarē.”

UZZIŅA:

SIA “Koatum” dibināta 2014. gadā. 34% uzņēmuma daļu pieder Sergejam Tverdohļebovam, 21,25% – SIA “FNG Invest”, 14,99% – KS “AIF Imprimatur Capital Seed Fund”, bet pa 14,88% pieder Sergejam Jakimovam un Emīlam Sjundjukovam.

Uzņēmumam ir filiāle arī Polijā.

Kopumā uzņēmums piesaistījis apmēram 400 000 eiro – 120 000 eiro iegūti no “Imprimatur Capital”, bet 200 000 eiro iegūti no Polijas “StarFinder”.

Nākamajā finansējuma piesaistes raundā plānots piesaistīt 1,5–2 miljonus eiro.

2016. gadā “Koatum” uzvarēja jaunuzņēmumu konkursā “LifeSciences Baltics”.

2018. gadā uzņēmums triumfēja “EIT Health Grand Final”.

Izveidota sadarbība ar Tomskas Politehnisko universitāti un ASV zobu implantu ražotāju “Zuga Medical”. Tāpat notiek pārrunas par sadarbību ar kādu Vācijā bāzētu zobu implantu ražotāju.

Uzņēmumā strādā astoņi cilvēki.

Vērtējums: Unikāla tehnoloģija

Nikolajs Adamovičs, akseleratora “Komercializācijas reaktors” vadītājs

“”Koatum saknes meklējamas tieši “Komercializācijas reaktorā”, kad uzņēmēji paņēma un iedzīvināja zinātnieku izstrādāto tehnoloģiju, tostarp vairākos raundos piesaistīja vairākus tūkstošus eiro. Šobrīd tehnoloģija jau izmēģināta slimnīcā Londonā un uzņēmumam izdevies piesaistīt vēl papildu finansējumu.

Skatoties no zinātniskās puses, “Koatum” tehnoloģija ir unikāla, jo apvieno vairākas līdz šim nozarē pielietotās metodes – uzņēmuma produkts ir vienkārši un ātri īstenojams.

Svarīgi ir tas, ka uzņēmums jau saņēmis lielisku atgriezenisko saiti no industrijas. Kad tehnoloģija iegūs visu nepieciešamo sertifikāciju, ticu, ka tā būs kā bumba nozarē. Tālāk jau viss būs atkarīgs no pašiem uzņēmējiem – kādu biznesa modeli viņi izvēlēsies. Variants ir gan visu taisīt pašiem, gan meklēt stratēģisko partneri, kuri gan noteikti vispirms vērtēs uzņēmuma sasniegto attīstības līmeni un tikai pēc tam pieņems lēmumu par uzņēmuma iegādi.