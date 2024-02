“Mums ir jācīnās par prātiem,” Ceļapīters par iespējām cīnīties ar krievu propagandu Ieteikt







Saeimas deputāts Andrejs Ceļapīters TV24 raidījumā “Preses klubs” dalās savā pieredzē sarunās ar cilvēkiem, kas ikdienā skatās Krievijas propagandas televīzijas kanālus.

“Esmu redzējis pats personīgi cilvēkus, ar ko esmu strīdējies, kuri ir gadiem skatījušies krievu propagandas kanālus. Kā viņi pārvēršas, kad atslēdz propaganda kanālus! Pēc divām nedēļām, pēc tam, kad viņi sāka skatīties ukraiņu “Freedom”, kas ir ukraiņu valdības finansēts un raidīts, kas arī Latvijā redzams maksas kanālos, viņi pilnībā mainījās. Viņi absolūti pārvērtās.”

Ceļapīters skaidro, ka, viņaprāt, pietiktu, ka brīvajā apraidē raidītu kara laika programmu “Freedom”. Varētu arī “Deutsche Welle”un radio “Svoboda”.

“Mums nav resursa, lai mēs sagatavotu pilnvērtīgas un interesantas programmas, bet mums ir jācīnās par prātiem. Par to, lai mēs, pirmkārt, izrautu no Krievijas propagandas vides cilvēkus un dotu viņiem objektīvu informāciju, pamazām atindētu no propagandas,” Saeimas deputāts skaidro, ja tas netiks darīts, problēma būs liela un tā ieilgs.

“Tad cilvēki dzīvos citā informatīvajā telpā ar propagandas sagandētiem uzskatiem,” Ceļapīters uzsver, ka to vienkārši var izdarīt ar jau esošām programmām, vien iekļaujot bezmaksas apraidē. Vai arī to saturu pamīšus raidīt jau esošajos bezmaksas apraides kanālos.