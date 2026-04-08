Naktī gaiss atdzisīs zem nulles grādu temperatūras 0
Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 0..-5 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā skaidras, vietām Latgalē – mākoņainas. Nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš.
Diena gaidāma sausa un daļēji mākoņaina. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +4..+8 grādus.
Rīgā ceturtdien pēc skaidras nakts parādīsies mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2 grādiem un pēcpusdienā pakāpsies līdz +7 grādiem.