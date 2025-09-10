Nakts rallijkross – spožākie autosporta sezonas izskaņas svētki Latvijas-Lietuvas un Baltijas rallijkrosa finālposā Biķerniekos 0
13.septembrī Biķernieku trasē pulcēsies autosporta līdzjutēji uz šī gada vērienīgāko sezonas noslēguma notikumu – rallijkrosa finālposmu. Vienas dienas laikā tiks noskaidroti Latvijas-Lietuvas un Baltijas čempioni, kā arī viesosies Polijas rallijkrosa čempionāts ar Cross Car klasi.
Skatītājus gaida sīvas cīņas par 2025. gada čempiona tituliem. Vakarā – tradicionālais nakts rallijkross un auto, moto šova programma ar īpaši sagatavotu svētku programmu un pārsteigumiem. Sportisti ir sajūsmā par nu jau ceturto gadu esošo nakts posmu, jo tumsā ir sava burvība – cīņas trasē liekas ātrākas, iespaidīgākas un aizraujošākas.
Adrenalīna pilnā sajūta valda gan trasē, gan tribīnēs. Sacensību noslēgumā – pirms lielajiem fināliem, skatītājus sagaida auto, moto un uguņošanas šovs, kas veidots sadarbībā ar vadošajiem pirotehnikas meistariem Latvijā un dažādu auto un moto sporta disciplīnu pārstāvjiem. Īpašais viesis – Eiropas līmeņa Streetbike Freestyle braucējs Didzis Grundulis, kura priekšnesumi vienmēr izraisa sajūsmu skatītāju vidū. Autosporta svētkus un šova programmu papildinās drifta šovs- ar savu jaudīgo BMW skatītājus iepriecināt būs ieradies arī drifteris Edgars Kroģeris.
Šogad čempionātā debitēja bērnu klase Cross Car Mini, kurā startēja septiņi jaunieši no Latvijas un Lietuvas. Čempions jau zināms – septiņus gadus vecais Marians Bērzkalns. Pārējās klasēs uzvarētāji tiks noskaidroti 13. septembra vakarā. Vislielākā intriga gaidāma Yaris 1000, Super 2000 un BMW RX 3000 ieskaitēs, kur līderiem būs jāaizstāv savas pozīcijas. Titulu cīņas solās būt spraigas jau no pirmajiem kvalifikācijas braucieniem, jo katrs punkts var izšķirt vietas pirmajā trijniekā.
Sacensību organizators Jānis Bergs stāsta: “Ar katru gadu Rallycross.lv kļūst arvien plašāks, un šogad esam uzsākuši sadarbību ar Polijas rallijkrosa braucējiem. Rīgā redzēsim viņu dalību Cross Car klasē. Dalībnieku sastāvs ir spēcīgs, un šobrīd ejam uz jauniem rekordu skaitļiem, jau šobrīd ir 113 dalībnieku pieteikumi. Pieteikšanās noslēgsies 11. septembrī, tad būs zināms pilnais saraksts Latvijas-Lietuvas, Baltijas un Polijas čempionātu finālposmam.
Turpinot pērn aizsākto nakts sacensību tradīciju, sadarbībā ar SIA “MB Holding” noskaidrosim BMW RX 3000 klases “starta karali”. Pirmais, kurš pēc starta sasniegs atzīmi, iegūs 1000 eiro naudas balvu. 13. septembrī, Biķerniekos būs kārtīgi autosporta svētki un aicinām uz nakts rallijkrosu ikvienu, kam benzīns asinīs.”
- Sacensību sākums: 10.00 (kvalifikācijas braucieni)
- Šovs un finālbraucieni: no plkst. 19.30
Biļetes: pieejamas iepriekšpārdošanā www.bilesuserviss.lv un uz vietas sacensību dienā. Bērniem līdz 10 gadu vecumam un 1. grupas invalīdiem ieeja bez maksas.
Plašāk: www.rallycross.lv